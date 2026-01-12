Cuneo: distribuiti 2000 opuscoli contro le dipendenze durante la fiaccolata olimpica

Il gruppo 'La Via della Felicità' di Cuneo ha partecipato alla grande distribuzione di informazioni sulla prevenzione promossa dalla Fondazione 'Per un Mondo Libero dalla Droga', ente laico internazionale, che ispira le sue iniziative alle opere del filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard sul tema delle dipendenze.

Sabato scorso, 10 gennaio, la città è stata inondata di persone che hanno voluto assistere al passaggio della fiaccola olimpica a Cuneo e le volontarie e volontari hanno camminato tra la folla e consegnato opuscoli.

"Abbiamo consegnato quasi 2000 fascicoli. C'è molta sensibilità nel mondo dello sport, tra i giovani, le istituzioni, le forze dell'ordine. Tutti accolgono queste informazioni con estremo interesse - spiega Anna Sbaglia, che ha coordinato l'iniziativa - C'è una certa analogia tra il doping nello sport e le droghe nella vita: un sistema abusato e artificiale di raggiungere degli stati mentali o fisici, di superare o aggirare gli ostacoli, ma gli effetti possono essere devastanti sotto molti punti di vista. L'informazione che diffondiamo serve a fare la scelta consapevole di vivere la vita liberi dalla dipendenza da queste sostanze."

Quattordici libretti diversi a seconda della sostanza trattata: dal micidiale Fentanyl, definita la "droga degli zombie", al crack e dall'LSD alla Marijuana. Tutte le principali sostanze maggiormente utilizzate e i loro effetti a breve, medio e lungo termine vengono descritte in appositi opuscoli consegnati in omaggio.

Per Claudio Balestra - coordinatore cuneese del gruppo 'La Via della Felicità': "È sempre emozionante entrare in contatto con così tante persone e rendersi conto che nonostante tutto siamo molto vicini gli uni agli altri. Le droghe rappresentano un giro d'affari di dimensioni inimmaginabili e i problemi creati dalla loro diffusione ci toccano tutti, direttamente o indirettamente. Il nostro contributo di informazione sarà una goccia nel mare, ma ne vale la pena: anche una sola persona che, leggendo uno o più libretti, dovesse decidere di non usare o smettere di usare droghe è motivo per continuare a fare ciò che abbiamo fatto oggi".