L'Associazione Santuario di Monserrato e l'AIB Protezione Civile presentano il calendario che racconta la forza del volontariato

Lunedì 5 gennaio i rappresentanti dell’Associazione Santuario di Monserrato ODV e dell’Associazione Antincendi Boschivi – Protezione Civile hanno presentato all’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo il calendario 2026, progetto nato grazie alla collaborazione tra le due realtà borgarine e al prezioso sostegno di CSV Cuneo.



Il calendario 2026 rappresenta molto più di una semplice scansione dei mesi dell’anno. È il racconto di un percorso condiviso: attraverso le immagini di alcune iniziative realizzate insieme dai due sodalizi, testimonia il valore del fare rete, inteso come condivisione di valori e obiettivi comuni orientati al bene della comunità.



«Integrare competenze e impegno permette di rafforzare il tessuto sociale e di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio. Questo calendario è il simbolo concreto di come associazioni unite possano davvero fare la differenza», spiegano i rappresentanti delle due realtà di volontariato.



«Il mondo associativo è una delle colonne portanti della nostra città – ha dichiarato la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione –. La collaborazione tra queste due realtà dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale il contributo quotidiano di chi dedica tempo e passione al bene comune. Questo calendario è il segno tangibile di ciò che possiamo costruire insieme. A tutte le associazioni del nostro territorio rivolgo un sincero ringraziamento e un augurio di buon 2026: continuiamo a camminare fianco a fianco, la forza della nostra comunità è frutto anche di questa energia».



Per ricevere una copia del calendario è possibile contattare il numero di cellulare 340 254 9768 .