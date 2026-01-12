Saluzzo: via al cantiere per il nuovo distaccamento della Polizia stradale [FOTO]

Un intervento dalle molteplici valenze: dopo anni le forze dell’ordine avranno una nuova “casa”. Uno spazio oggi chiuso e in stato di degrado viene restituito alla comunità: prende avvio la trasformazione di un quartiere popolare e residenziale.

Mercoledì 7 gennaio sono entrate in azione le ruspe per la demolizione di parte dell’area dell’ex caserma “Filippi”, passaggio necessario per avviare la costruzione del nuovo distaccamento della Polizia stradale.

E' già stato abbattuto uno dei vecchi magazzini e nei prossimi giorni sarà raso al suolo anche il secondo. Attualmente, gli agenti in servizio a Saluzzo hanno sede in via Cuneo, in un immobile per il quale il proprietario ha chiesto la restituzione già dalla metà degli anni 2010.

Il Comune di Saluzzo lavora da tempo a questa soluzione utilizzando lo strumento del “Partenariato pubblico privato” che a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato aggiudicato alla ditta “Cosal” di cui il legale rappresentante è Giorgio Camisassi dello studio “Sting”.

L’intesa prevede la realizzazione della nuova sede della Polizia stradale insieme ad altri edifici residenziali e una nuova viabilità a servizio della zona. La superficie complessiva dell’intervento è di 1.326 metri quadrati, pari a circa due campi da calcetto o a un parcheggio da circa 100 posti auto. L’edificio della Polizia stradale, su due piani fuori terra, occuperà una superficie di 463 metri quadrati.

La struttura sarà composta da due maniche rettangolari perpendicolari, collegate da un vano scala che riporterà su due lati la scritta “Polizia”. Sul fronte, verso l’ingresso di via Alessi è previsto un piazzale a parcheggio, mentre sul retro e su un lato troveranno spazio aree verdi. All’interno del perimetro dell’ex “Filippi”, deposito dell’Esercito non utilizzato dagli anni Ottanta del Novecento e acquisito dal Comune grazie al “federalismo demaniale”, sono già stati realizzati il Magazzino comunale (sul cui tetto è stato montato un grande impianto fotovoltaico) e la nuova sede della Protezione civile, che permette anche di ricoverare al coperto tutti i mezzi, costruita anche grazie ad un finanziamento del Pnrr. Oltre al distaccamento della Polizia stradale, sorgeranno anche un condominio residenziale e nuove strade di accesso e di attraversamento dell’area.

Il sindaco di Saluzzo Franco Demaria sottolinea: «Questo cantiere rappresenta il risultato di una programmazione amministrativa e urbanistica avviata molti anni fa. Con l’acquisizione dell’ex Filippi il Comune ha iniziato a immaginare il rilancio e la riqualificazione di un’area strategica, non lontana dal centro e nel cuore di una zona residenziale molto popolata. Oggi iniziamo a vedere risultati concreti, che migliorano la qualità urbana e la vita di chi abita e frequenta il quartiere».

«Dove prima c’erano rovi - aggiunge la vicesindaca Francesca Neberti che ha la delega ai Lavori pubblici -, incuria e abbandono, oggi ci sono servizi pubblici e, in futuro, nuovi edifici residenziali accanto a una scuola primaria e a un asilo. La Polizia stradale potrà contare su una sede moderna, funzionale e ben collegata alle principali direttrici viarie del territorio. È un intervento di cui siamo particolarmente soddisfatti, perché unisce riqualificazione urbana, sicurezza e servizi per la comunità»