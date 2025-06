Il Rotary Club Cuneo 1925 celebra i suoi 100 anni donando alla città un prezioso manoscritto di Giuseppe Mazzini

In occasione del Centenario dalla sua fondazione, il Rotary Club Cuneo 1925 è lieto di annunciare un evento di grande valore simbolico e storico: la consegna al Comune di Cuneo di un prezioso manoscritto risorgimentale di Giuseppe Mazzini, figura centrale del processo di unificazione nazionale.

La cerimonia si terrà presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in Via Roma 28, in una cornice di grande rilevanza istituzionale e culturale.

Con questo gesto, il Rotary Club Cuneo 1925 intende rafforzare il proprio legame con il territorio e con i valori fondanti dell’Italia unita, rendendo omaggio alla memoria storica e alla cultura civica.

Il presidente Luigi Fontana: "Siamo felici di invitare la cittadinanza a condividere con noi questo momento speciale, che unisce la storia locale a quella nazionale, nel segno dell’impegno civile e della solidarietà".

Per ulteriori informazioni:

Rotary Club Cuneo 1925 info@rotarycuneo.it