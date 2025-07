Il Forum Giovani di Alba aderisce al Langhe Roero Pride

La città di Alba si prepara ad accogliere il Langhe Roero Pride, la manifestazione in programma sabato 5 luglio che porterà nel cuore delle Langhe un messaggio chiaro di libertà, diritti e inclusione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Alba, trova il sostegno ufficiale del Forum Giovani comunale, che ha deciso di aderire al Manifesto politico che accompagna il Pride 2025.

“Il Forum Giovani del Comune di Alba non è un soggetto politico e non ha il compito di giudicare i contenuti o i toni di ogni iniziativa. Ma quando si parla di dignità, di diritti fondamentali e della possibilità per ogni persona di essere sé stessa senza paura, sente il dovere di esprimere una posizione chiara”, affermano i membri dell’assemblea, che nel documento evidenziano come “la diversità non sia una minaccia, ma una ricchezza”.

A convincere il Forum è stato in particolare un passaggio del Manifesto che sottolinea come “intersecare le nostre lotte significa battersi per la propria comunità da alleata, contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio”. Un principio che i giovani albesi definiscono “un richiamo al valore della solidarietà”, e che rappresenta per loro una responsabilità concreta: “Nessuno dovrebbe sentirsi solo davanti all’ingiustizia. Ogni istituzione, anche locale, ha il dovere di promuovere un clima di rispetto e consapevolezza”.

Nel testo, il Forum sottolinea anche l’urgenza di “confrontarsi sui nuovi significati di amore e famiglia”, ritenendo che “sia un invito al dialogo, non per dividere ma per capire meglio il mondo che cambia”. Una visione aperta, che guarda al Pride come occasione per costruire ponti e non muri, per superare le etichette e “parlare alla città tutta, senza bandiere di parte”, nel nome di quei valori che dovrebbero unire, non dividere: “dignità, uguaglianza, inclusione, solidarietà”.

“Come Forum Giovani, sosteniamo ogni iniziativa che metta al centro la persona, i suoi diritti e la sua libertà. Guardiamo a questo evento con rispetto e con l’auspicio che possa diventare un’occasione per crescere come comunità, ascoltarci di più, capirci meglio e camminare insieme — anche se diversi — nella stessa direzione”, si legge in chiusura della nota diffusa dai giovani albesi.

Il Forum Giovani Alba è attualmente guidato dal presidente Filippo Currado, con Aurora Beltrandi nel ruolo di vicepresidente, Rossana Loisi, Francesca Rizzolo e Allegra Taliano come membri dell’ufficio di presidenza e Mattia Papurello in qualità di segretario.