Sanfront: primo Consiglio comunale dopo il voto e insediamento della nuova giunta

Una cinquantina di persone – fatto inusuale ad eccezione delle “prime” - ha assistito ieri sera a Sanfront alla seduta del Consiglio comunale dopo il voto amministrativo del 25 e 26 maggio, che ha visto l’insediamento del nuovo sindaco, Francesco Lombardo.

Espletate le incombenze burocratico-amministrative del dopo voto, il sindaco, indossata la fascia, ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica.

Lombardo ha poi comunicato la formazione della giunta che, come da previsioni, sarà composta da due candidati consiglieri più votati: Alessio Brondino (299 preferenze) e Sonia Beltrando (138).

Si è riservato di concordare con loro le deleghe, in base a competenze e disponibilità di tempo, ma ha anticipato che, a seguito di accordi maturati in seno alla sua lista “Insieme per Sanfront”, a metà consiliatura ci sarà una staffetta nell’esecutivo tra Beltrando e Valerio Rancurello (137 preferenze, una sola in meno della sua collega).

Una decisione che va nello spirito di rafforzare la collegialità del gruppo consiliare, che sarà comunque sempre coinvolto nelle scelte che si andranno ad assumere.