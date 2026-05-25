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ELEZIONI COMUNALI / Cortemilia, Marco Zunino eletto sindaco con 1.073 voti
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Politica | 25 maggio 2026, 20:28

ELEZIONI COMUNALI / Cortemilia, Marco Zunino eletto sindaco con 1.073 voti

Unico candidato alla guida della lista "Cortemilia in Comune". Lo scrutinio delle due sezioni si chiude con un'affluenza del 67,91%

ELEZIONI COMUNALI / Cortemilia, Marco Zunino eletto sindaco con 1.073 voti

I dati definitivi delle elezioni comunali di Cortemilia ufficializzano l'elezione di Marco Zunino. Candidato unico alla carica di primo cittadino, Zunino guidava la lista "Cortemilia in Comune".

Al termine dello scrutinio, che ha interessato 2 sezioni su 2, il neo sindaco ha raccolto complessivamente 1.073 voti validi a sostegno della sua candidatura.

Per quanto riguarda la partecipazione al voto, su un totale di 1.639 elettori aventi diritto, si sono recati ai seggi 1.113 votanti, facendo registrare un'affluenza definitiva pari al 67,91%.

Redazione

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