ELEZIONI COMUNALI / Verzuolo, Mattia Domenico Quaglia è il nuovo sindaco con il 72,54% dei voti

Distacco netto a Verzuolo, dove viene eletto sindaco Mattia Domenico Quaglia. Il candidato sostenuto dalla lista "Verzuolo Bene Comune" ha ottenuto un'ampia maggioranza, raccogliendo 1.791 voti, pari al 72,54% delle preferenze complessive.

Lo sfidante, Valentino Mauro Inaudi, alla guida della lista "Democrazia e Partecipazione", ha ottenuto 678 voti, fermandosi al 27,46% dei consensi.

Il totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di primo cittadino è stato di 2.469. Per quanto riguarda la partecipazione al voto, su un totale di 5.280 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne 2.513 votanti, facendo registrare un'affluenza definitiva del 47,59%.