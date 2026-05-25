lunedì 25 maggio
ELEZIONI COMUNALI / Verzuolo, Mattia Domenico Quaglia è il nuovo sindaco con il 72,54% dei voti
ELEZIONI COMUNALI / Verzuolo, Mattia Domenico Quaglia è il nuovo sindaco con il 72,54% dei voti
Leggi le ultime di: Politica
 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 25 maggio 2026, 20:36

ELEZIONI COMUNALI / Santo Stefano Belbo, Francesco Galluccio ha la meglio sull'uscente Laura Capra

Il candidato di "La nostra terra, il nostro impegno" si aggiudica la sfida a due per la guida del centro spumantiero

Francesco Galluccio

Francesco Galluccio

Campagna elettorale serrata, poi il colpo di scena finale: sarà Francesco Galluccio della lista "La nostra terra, il nostro impegno", il nuovo sindaco di Santo Stefano Belbo

Lo sfidante ha sconfitto la sindaca uscente Laura Capra (Noi per Santo Stefano Belbo) con 1.235 voti, pari al 55,71% delle preferenze complessive. Laura Capra si ferma invece a 982 voti, pari al 44,29% dei consensi.

Il totale dei voti validi espressi per i candidati sindaco è stato di 2.217. Per quanto riguarda la partecipazione al voto, su un totale di 3.758 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne 2.282 votanti, facendo registrare un'affluenza definitiva del 60,72%.

Laura Capra

Laura Capra

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium