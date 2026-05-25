ELEZIONI COMUNALI / Santo Stefano Belbo, Francesco Galluccio ha la meglio sull'uscente Laura Capra

Campagna elettorale serrata, poi il colpo di scena finale: sarà Francesco Galluccio della lista "La nostra terra, il nostro impegno", il nuovo sindaco di Santo Stefano Belbo.

Lo sfidante ha sconfitto la sindaca uscente Laura Capra (Noi per Santo Stefano Belbo) con 1.235 voti, pari al 55,71% delle preferenze complessive. Laura Capra si ferma invece a 982 voti, pari al 44,29% dei consensi.

Il totale dei voti validi espressi per i candidati sindaco è stato di 2.217. Per quanto riguarda la partecipazione al voto, su un totale di 3.758 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne 2.282 votanti, facendo registrare un'affluenza definitiva del 60,72%.