Fossano: la mostra degli stendardi dei borghi avvia la due settimane di celebrazioni per la Giostra dell'Oca 2025 [VIDEO]

A Fossano è (quasi) tempo di Palio. La 46esima edizione della Giostra dell’Oca – che celebra il passaggio a Fossano, nel viaggio di nozze del 1585, di Carlo Emanuele I di Savoia e di Caterina d’Asburgo - tornerà nella città degli Acaja dall’11 al 14 giugno, portando come sempre le gare per fantini e arcieri provenienti dai sette borghi cittadini.

Contestualmente, è stata inaugurata oggi – venerdì 6 giugno alle 10 -, nell’ex chiesa del Salice di piazza Bima, la mostra dedicata alla raccolta degli stendardi dei borghi. La mostra, oggi, rimarrà aperta dalle 15 alle 18.30; sabato 7 e domenica 8 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, poi ancora dalle 17 alle 19.30 nei giorni di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 giugno.

Per quanto riguarda i biglietti, ogni borgo avrà un totale di 140 biglietti per le serate di venerdì e sabato. I mille in eccedenza verranno venduti – massimo quattro a persona - sabato 7 giugno nella sede della Pro Loco con orario dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17: intero 24 euro, ridotto (over65 e età compresa tra i 6 e gli 11) 10 euro, gratuito fino ai 6 anni o per persone con disabilità.