Cuneo Volley, arriva il centrale Copelli: "Giocare qui è un onore ed una responsabilità"

Ora è ufficiale: Riccardo Copelli è un nuovo giocatore di Cuneo Volley. La notizia, già anticipata dal nostro giornale nei giorni scorsi, trova oggi conferma con l’annuncio del club biancoblù. Il centrale cremonese, classe ’96, arriva da Ravenna e va a completare un reparto centrali di assoluto livello, affiancando la conferma di Codarin e il recente arrivo del serbo Stefanović. Un innesto di qualità ed esperienza per affrontare al meglio la sfida della Superlega.

"Giocare per Cuneo è il sogno di tanti – ha dichiarato Copelli – una delle città più storiche del panorama pallavolistico italiano. Negli ultimi anni è sempre stata protagonista in Serie A2, ma al di là della categoria, il desiderio di vestire questa maglia e di vivere il palazzetto da protagonista è sempre stato forte. È un onore e al tempo stesso una responsabilità che prendo con grande entusiasmo: voglio scrivere un pezzo di storia insieme a questo Club".

Abituato a entrare al palasport di Cuneo da rivale, Copelli ora non vede l’ora di sentirne il calore da giocatore di casa: "Giocare qui da avversario è sempre stato tosto: il pubblico è caldo, la tifoseria unica. Ora finalmente li avrò dalla mia parte. Il palazzetto ha un’atmosfera magica, anche in A2 faceva la differenza, figuriamoci in Superlega".

Il feeling con lo staff tecnico e dirigenziale è stato decisivo nella scelta del centrale: "Con coach Battocchio c’è una stima reciproca, abbiamo già lavorato insieme. Voglio ringraziare anche il presidente Gabriele, molto carico e appassionato, e il DS Paolo, grande conoscitore di volley, per aver reso possibile questo passaggio. Il progetto è serio, stimolante, e credo che con lavoro quotidiano e unità di intenti potremo toglierci delle soddisfazioni. E non dimentichiamoci dei Blu Brothers: saranno la nostra arma in più".

Sul piano personale, Copelli non nasconde l’ambizione ma resta concentrato sull’obiettivo comune: "In uno sport di squadra come la pallavolo parlare di traguardi individuali è complicato. Voglio farmi conoscere per la mia professionalità e dare sempre il massimo. Torno in Superlega con un bagaglio di esperienze più solido rispetto alla mia prima volta: ora voglio dimostrare di poterci stare, e giocare un ruolo importante".

Cuneo si prepara così alla prossima, affascinante avventura nella massima serie, rinforzando il proprio organico con un elemento motivato e pronto a dare tutto per i colori biancoblù.

(Intervista a cura dell’Ufficio Stampa di Cuneo Volley)