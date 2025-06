L'Avis di Caramagna ha festeggiato il suo 60° anno di fondazione

Nella giornata di domenica 8 giugno, la sezione Avis di Caramagna, ha festeggiato il suo 60° anno di fondazione.

Alla presenza di 48 labari e relativi alfieri delle sezioni consorelle, le celebrazioni sono iniziate nella mattinata con la partecipazione alla Santa Messa, celebrata dal Parroco di Caramagna don Mario Mana e sono proseguite con il corteo per le vie del paese, accompagnato dalla Banda Musicale di Racconigi.

Il corteo ha fatto tappa presso il monumento ai Caduti di Piazza Castello, ed è successivamente transitato in Via Ornato, Piazza Umberto I°, Via Vittorio Veneto, con nuova sosta presso il “Giardino del Dono – San Giovanni Bosco”, all’interno del quale è posizionato il monumento al donatore. Proprio il giardino è stato recentemente rimesso a nuovo dai volontari della sezione Avis, con una serie d’interventi in parte finanziati con un contribuito erogato dal Comune di Caramagna.

Quindi, il corteo ha raggiunto Piazza Boetti; la cerimonia è poi infatti proseguita presso il polivalente con il saluto delle autorità intervenute e la premiazione degli avisini benemeriti che hanno effettuato 8, 16, 24, 50, 75, 100 e 120 donazioni; premi speciali per Laura Grosso, cui è stata donata una targa in ricordo delle 200 donazioni, e Celestino Bono, attivo all’interno del direttivo Avis per ben 30 anni.

A seguito del momento istituzionale, i partecipanti si sono spostati presso il Ristorante “Lago dei Salici”, per il banchetto, cui hanno preso parte circa 290 convenuti.

Nel corso del pranzo, il direttivo Avis ha consegnato un portachiavi personalizzato con il proprio gruppo sanguigno, a tutti i donatori che nel corso del biennio 2024/2025 hanno effettuato la loro prima donazione.

Al banchetto sono anche intervenuti numerosi ragazzi della leva del 2007; ai neomaggiorenni, ospiti della sezione nell’ottica di un’iniziativa per promuovere il dono del sangue tra i giovani, è stato consegnato un gadget personalizzato (una cassa bluetooth), con la speranza che l’omaggio simbolico sia la giusta “cassa di risonanza” al messaggio che si è voluto trasmettere.

Come già avvenuto presso il polivalente, non sono mancati gli interventi delle autorità accorse; nei due diversi momenti, hanno infatti preso la parola il Presidente della sezione Avis di Caramagna, Claudio Bono, il Sindaco di Caramagna Francesco Emanuel, Il presidente Avis Provinciale, nonché Consigliere Nazionale Valentino Piacenza, il Parroco don Mario Mana, l’Avv. Carlo Boetti Villanis, nipote del fondatore della sezione caramagnese, Andrea Tetto dell’Associazione AMAMI (Associazione Malati Anemia Mediterranea Italiani), con la sua toccante testimonianza, il Presidente Avis Regionale Luca Vannelli, il Consigliere Nazionale Andrea Campasso e la Presidente della sezione Avis di Racconigi Franca Cavallo.

Il direttivo Avis intende porgere il suo sentito ringraziamento per la riuscita della manifestazione all’amministrazione comunale di Caramagna, alla Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine”, alla Pro loco, al Gruppo Alpini ed alla Protezione Civile per la loro collaborazione ed alla Cassa di Risparmio di Savigliano ed al Credito Cooperativo di Cherasco per il loro contributo.