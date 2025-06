Savigliano magia di suoni e colori al ridotto del Teatro Milanollo con il “Fantastrio”

Un pomeriggio di emozioni intense e bellezza inedita ha incantato il pubblico del Ridotto del Teatro Milanollo di Savigliano, grazie al concerto con live painting organizzato dall’associazione Antidogma Musica in collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio.

Introdotto dai direttori artistici Michelangelo Alocco del Fergusio e Luigi Giachino di Antidogma Musica, protagonista dell’evento è stato il Fantastrio, formazione composta dai clarinettisti Antonio Tinelli e Alessio Chiulli e dal pianista Giuliano Mazzoccante.

Ad arricchire l’esperienza, la performance pittorica dal vivo di Elisa Filomena, che ha dato vita sulla tela, in tempo reale, a un’opera ispirata direttamente alle note eseguite, offrendo così al pubblico un’immersione multisensoriale unica.

Il programma musicale ha condotto gli ascoltatori in un viaggio raffinato e virtuosistico, spaziando dal romanticismo europeo all’opera italiana: da Mendelssohn e Crusell, a Bassi e Verdi, fino alle composizioni moderne di Kovács, Farina e Ricotta. Particolarmente applaudito il Quadro Pucciniano di Walter Farina, brano dedicato a Tinelli, che ha saputo fondere lirismo e tecnica con grande efficacia.

Il pubblico, visibilmente coinvolto, ha risposto con lunghi applausi che hanno richiamato il trio sul palco per un bis sorprendente: un’improvvisazione in chiave quasi jazz, frutto di un mix affascinante tra Rhapsody in Blue di George Gershwin e Stormy Weather, celebre standard reso immortale da Ethel Waters.

Il brano, eseguito con gusto e libertà espressiva, ha rappresentato una chiusura perfetta per una serata che ha saputo unire tradizione, modernità e contaminazioni artistiche.