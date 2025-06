Vigili del Fuoco, importante incarico romano per l’architetto Abate

Importante incarico quello cui è stato destinato l’architetto Mario Abate, dirigente superiore dei Vigili del Fuoco che a partire dal 1° febbraio scorso, dopo il pensionamento di Corrado Romano, aveva affiancato alla guida del Comando provinciale di Varese la reggenza del Comando di Cuneo.

A partire da oggi, lunedì 9 giugno, l’architetto Aprile è stato infatti destinato a svolgere il delicato incarico di dirigente dell’Ufficio Regolazione Aeronautica e per la certificazione dei servizi di salvataggio e antincendio aeroportuale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco in Roma.

Tale ufficio centrale, di staff del Capo del Corpo Nazionale Vvf, ha lo scopo di supportare il Capo del Corpo nell'esercizio delle funzioni di autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo Nazionale e nella funzione di autorità competente per la certificazione e la sorveglianza dei servizi di salvataggio e antincendio aeroportuali.

Al Comando di Varese l’architetto Aprile è stato sostituito dall’ingegner Ciro Bolognese, funzionario direttivo presso il Comando di Alessandria dal 2005 al 2018 che, in seguito, dopo la nomina a primo dirigente, è stato comandante a Novara, a Vercelli, comandante vicario a Torino e ancora comandante di Alessandria, fino alla sua recente promozione a dirigente superiore.

A Cuneo è stato invece destinato Calogero Daidone. Classe 1961, originario di Palermo, ingegnere, Daidone fa parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1990. Dal 2013 è primo dirigente. Ha trascorso 23 anni a Sondrio, prima come vice e poi come comandante provinciale per poi operare in Liguria e in Toscana, prima a La Spezia, quindi a Massa Carrara e dal 2021 a Lucca.