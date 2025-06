A Busca due giornate per riflettere sul diritto alla casa con il progetto Linea 91

Sabato 14 e domenica 15 giugno a Busca si terranno le Giornate dell’Abitare, un’iniziativa promossa dall’associazione Andirivieni nell’ambito del progetto Linea 91 – Diritti all’abitare, con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio del Comune. “L’obiettivo dell’evento” spiegano gli organizzatori “è stimolare una riflessione collettiva sul tema del diritto alla casa, portandolo al centro dello spazio pubblico attraverso la cultura, l’incontro e la condivisione”.

Il programma prevede:

Sabato 14 giugno, alle 21:00, in Piazza della Rossa: saluti istituzionali, musica con la cantautrice Nede e lo spettacolo comico con Stefano Gorno, che propone una riflessione ironica ma profonda sull’emergenza abitativa.

Domenica 15 giugno, dalle 15:00 alle 20:00, presso la sede di Andirivieni (Viale Padre Angelico da None 4): Club del libro con Movi Centallo, Swap party con Revolution Fossano, attività per bambini e visite guidate al cohousing. Alle 18 concerto finale con Nede e Videda.

Un appuntamento da non perdere per scoprire nuove forme di abitare e per restituire centralità a un tema fondamentale come quello dell’accesso alla casa.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Per informazioni è possibile contattare il 3534737460 (Maurizio) o scrivere all’indirizzo info@andirivienicohousing.com