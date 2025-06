Peveragno, prosegue la rassegna "Assaggi" della Compagnia del Birùn

A Peveragno il terzo fine settimana di giugno è dedicato al teatro e alla musica della Rassegna 'ASSAGGI' organizzata dalla Compagnia del Birùn APS. Dal titolo della rassegna di quest'anno 'Assaggi 2025 - IN CONTRASTO' gli incontri proposti avranno l'obiettivo di dimostrare che mettere cose, persone, pensieri e contesti diversi in contrasto non significa per forza farli entrare in conflitto. Se ne possono semplicemente mettere in evidenza le diversità per lavorare insieme a beneficio di tutti. Sta a ognuno di noi scegliere e fare la differenza.

Venerdì 13 giugno alle ore 21.30 nel Cortile Ambrosino andrà in scena lo spettacolo teatrale ospite 'SENTI? I BAMBINI, MAI STANCHI, RIDONO…’ a cura della compagnia ‘Gli Episodi’ con la regia di Elide Giordanengo. Lo spettacolo narra le vicende di una delle famiglie ebree che, passando da Saint Martin de Vésubie, giunsero nelle nostre valli. Molti di loro finirono nei campi di concentramento nazisti. La famiglia di Walter Greve, sua moglie Johanna, e dei loro due figli: Ludwig, da tutti chiamato Lutz ed Evelyn, purtroppo non fa eccezione. Ludwig, sopravvissuto, ha scritto poesie. I testi sono stati tratti dal suo libro “Storia di una gioventù”, in cui con nitidezza racconta il suo viaggio, e quello della sua famiglia, con la disarmante lucidità dei bambini nei confronti della cattiveria umana.

Sabato 14 giugno alle ore 21.30 nel Cortile Ambrosino replicherà lo spettacolo teatrale 'FUTURO REMOTO – Il maggiore Toselli e il colonialismo italiano dell’800 in Africa Orientale' a cura delle registe Gabriella Bordin ed Elena Ruzza con la collaborazione artistica di Maria Abbebù Viarengo. Prodotto nel 2024 dalla Compagnia del Birùn lo spettacolo è nato dal progetto dell'associazione in collaborazione con Almateatro di Torino e dal laboratorio teatrale sulla figura del personaggio storico peveragnese Pietro Toselli, maggiore pluridecorato che partecipò alle guerre di conquista coloniale dell'Italia contro l'Eritrea alla fine dell'800. Un tema difficile e poco conosciuto che è stato lo spunto per approfondire e interrogarsi su un aspetto della nostra Storia con cui non si sono mai fatti i conti a sufficienza, ma che continua ad avere ripercussioni anche tragiche sul nostro presente e sulla libertà di tanti esseri umani lasciando aperti degli interrogativi. Davvero le differenze tra i popoli possono essere solo motivo di contrasto o si possono armonizzare in un pacifico vantaggio condiviso?

Domenica 15 giugno dalle ore 18.30 sulla Collina di San Giorgio a Peveragno merenda sinoira sul prato della cappella, viveri a discrezione dei partecipanti. Salita al prato a piedi ed autonoma. Fontana di acqua potabile in loco. A seguire alle 20.30 OGNI SAN GIORGIO HA IL SUO DRAGO: musica occitana con i Catafolk e interventi teatrali dei partecipanti al laboratorio di teatro fisico a cura della regista Silvana Scotto, organizzato dalla Compagnia del Birùn. Con la partecipazione di Calidè di Prismadanza APS.

L'ingresso agli eventi è libero e gratuito.