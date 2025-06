Arti marziali, Ju Jitsu coppa Zen: l'Evolution Gym sul podio nazionale

Domenica 8 giugno si è svolta a Livorno la 47ª edizione della Coppa Zen, importante competizione nazionale di Ju Jitsu tradizionale. A distinguersi tra le numerose società presenti è stata l’Evolution Gym, che ha partecipato con un gruppo numeroso ed affiatato di atleti conquistando il 2° posto nella classifica generale a squadre.

Il medagliere raccolto dalla società è stato straordinario, con risultati eccellenti in tutte le categorie, dai più piccoli: di seguito i risultati individuali.

Federico Damiani– 🥉 3° posto

Mattia Podio – 🥇 1° posto Kata Speranze

Ginevra Rossi – 🥈 2° posto Kata Speranze

Francesco Blasetti– 🥈 2° posto

Gabriele Zucco– 🥈 2° posto

Carola Michelis – 🥇 1° posto Kata Senior verde/blu

Greta Montaldo – 🥉 3° posto Kata Senior verde/blu

Francesco Michelis – 🥈 2° posto Kata Marrone/Nera Senior

Giorgio Origlia – 🥉 3° posto Kata Marrone/Nera Senior

*Greta Montaldo – 🥇 1° posto Kata con armi Senior verde/blu

Carola Michelis** – 🥇 1° posto Kata con armi Senior verde/blu

Francesco Michelis – 🥇 1° posto Kata con armi Marrone/Nera Senior

Giorgio Origlia– 🥈 2° posto Kata con armi Marrone/Nera Senior

Francesco Bono – 🥈 2° posto Kata con armi Nere Master

*Francesco Bono – 🥈 2° posto Kata a mani nude Nere Master

Elisa Cervone** – 🥉 3° posto Kata a mani nude Nere Master

Categoria Ultrapulcini – Oro parimerito per Adelaide Baldassini, Francesco Blasetti, Leonardo Bono, Emma Sciandra, Giovanni Ariolo, Bojken Koltraka, Michele Giuggia, Mankirat Kaur

Kata Sincronizzato

Primo posto per Nichita Cotaga & Gabriele Aragno – Pulcini

Terzo posto per Simone Adami & Stefano Marini – Pulcini

Primo posto per Ginevra Rossi & Michele Sappa – Speranze Arancio

Primo posto per Giorgia Palagiano & Valerio Carazzone – Speranze Arancio

Secondo posto per Moise & Jossie Luyindula– Speranze

Secondo posto per Francesco Giuggia & Tommaso Baldassini – Speranze Arancio

Terzo posto per Michele Mondino & Federico Rossi – Speranze Arancio

Terzo posto perClaudio Lubatti & Francesco Ressia – Speranze

Kata a coppie ed Enbu

Primo posto per Francesco Bono & Elisa Cervone – Enbu Nere Master

Terzo posto per Federico Almiento & Riccardo Aimo – Enbu Nere Master

Primo posto per Francesco Bono & Elisa Cervone – Kata a coppie Nere Master

Secondo posto per Carola Michelis & Mattia Barbero – Enbu Senior verde/blu

Primo posto per Francesco Giuggia & Tommaso Baldassini – Enbu Speranze Arancio

Terzo posto per Valerio Carazzone & Giorgia Palagiano** – Enbu Speranze Arancio

Demo Team

Primo posto per Francesco Giuggia, Tommaso Baldassini, Federico Rossi, Michele Mondino – Speranze

Secondo posto per Giorgia Palagiano, Valerio Carazzone, Federico Rossi – Speranze

Primo posto per Ginevra Rossi, Gabriele Zucco, Giacomo Sappa – Speranze Arancio

Terzo posto per Leonardo Saltarin, Federico Damiani, Federico Rossi, Giacomo Sappa – Speranze Arancio

Primo posto per Giorgio Origlia, Pietro Mondino, Francesco Michelis – Marrone/Nera Senior

Primo posto per Anna Bertolino, Lucrezia Bertone, Morgana Cerone, Michael Rossi – Senior Arancio

Primo posto per Federica Cordero, Elisa Cervone, Francesco Bono – Master Nere

Secondo posto per Gianni Barucco, Federico Almiento, Mattia Barbero – Master Nere

Primo posto per Alessandro Bono, Giovanni Bono, Emanuele Carazzone, Gabriele Zucco – Pulcini Bianca/Gialla

Secondo posto per Valentino Ciccarello, Giacomo Sappa, Alessandro Bono, Emanuele Carazzone – Pulcini Bianca/Gialla

Terzo posto per Adelaide Baldassini, Giovanni Arioli, Francesco Blasetti – Pulcini Bianca/Gialla.

Una pioggia di medaglie che testimonia non solo il livello tecnico degli atleti, ma anche la qualità della preparazione e il grande spirito di squadra che anima la Evolution Gym di Mondovì. Concludere al secondo posto nazionale in una competizione tanto prestigiosa rappresenta un traguardo significativo, che premia il lavoro quotidiano di maestri, allievi e famiglie. Complimenti a tutta la squadra, che chiude una stagione sportiva ricca di soddisfazioni.