Andar per Langhe 2025: un'edizione da record tra paesaggi, motori e passione

Domenica 8 giugno 2025, le sinuose strade delle Langhe hanno fatto da cornice alla XXIII edizione di Andar per Langhe, il tradizionale raduno dedicato alla Mazda MX-5, la spider giapponese più amata al mondo. L’evento, organizzato da UNICAR Mazda di Alba (Cn) con il patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione di ben 130 vetture provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Tra le istituzioni presenti all’evento, il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, che ha preso parte alla manifestazione alla guida di un esemplare rosso fiammante: “Sono molto contento di aver partecipato a un’iniziativa come questa - ha dichiarato ai microfoni di Radio Vallebelbo -. Il nostro è un territorio tutto da esplorare e manifestazioni come “Andar per Langhe” permettono di farlo nel modo migliore, immersi nel paesaggio, con il vento tra i capelli, a bordo di un’auto iconica come la Mazda MX-5”.

Partiti dalla sede UNICAR in corso Asti 24/m ad Alba, i partecipanti hanno percorso circa 130 km attraverso un itinerario che ha toccato località simbolo del territorio UNESCO come Barbaresco, Serralunga d’Alba, Treiso e l’Alta Langa, in susseguirsi di curve, tra borghi storici e panorami mozzafiato, perfetti per esaltare il piacere di guida e le doti dinamiche della MX-5.

La prima parte della manifestazione ha fatto tappa a Perletto, dove la carovana si è fermata per un pranzo dedicato alle eccellenze enogastronomiche langarole, accolta dal Sindaco del paese, Piergiuseppe Tealdo. Dopo la pausa, i partecipanti sono ripartiti alla volta di Castagnito, dove la giornata si è conclusa con le premiazioni degli equipaggi a Casa Massucco, in via Serra 21/d, accompagnate da una degustazione di prodotti tipici.

Tra i partecipanti premiati: quello proveniente da Caserta, che ha percorso oltre 1.600 km per partecipare, quello con la MX-5 “più giovane”, con soli 20 giorni di vita e quello con la vettura “più anziana”, con oltre 40 anni di onorato servizio. Un riconoscimento speciale è andato anche al Miata Club Ticino, il club più numeroso.

Ancora una volta, “Andar per Langhe” ha dimostrato di essere molto più di un semplice raduno automobilistico. È un’esperienza condivisa tra persone accomunate dalla passione per la guida, la bellezza del paesaggio e il piacere di stare insieme.

Arrivederci al 2026, per una nuova edizione ancora più emozionante.