A Ceva la "Camminata Silente" contro le guerre, per la pace e per le vittime innocenti

La comunità di Ceva e dei paesi limitrofi è invitata a partecipare alla camminata silente che si terrà sabato 14 giugno, con partenza alle ore 10 da piazza dei Cappuccini, il percorso prevederà il passaggio in via Doria, via Marenco fino alla scalinata del Duomo e discesa alla Rotonda dall'anfiteatro dove chi vorrà potrà condividere riflessioni e pensieri.

"Un’occasione per ritrovarsi e camminare insieme - dicono i promotori dell'iniziativa -, senza slogan né clamore, ma con la forza silenziosa di chi crede nella pace, rifiuta ogni forma di guerra e desidera rendere omaggio a tutte le vittime innocenti. Un gesto semplice, ma potente. Vi aspettiamo".