Fossano, motori e valori in festa: Vespa Club e Polizia di Stato insieme in piazza Manfredi

Domenica 15 giugno, Piazza Manfredi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per gli amanti delle due ruote: il Vespa Club Fossano ASD organizza un’esposizione statica di Vespa, offrendo a curiosi e appassionati l’opportunità di ammirare da vicino i leggendari scooter simbolo del motociclismo italiano.

Il momento clou della giornata sarà il gemellaggio ufficiale, previsto nella tarda mattinata, con la delegazione cuneese del Moto Club della Polizia di Stato. Un’iniziativa che sancisce un legame profondo, fondato su valori condivisi come la sicurezza stradale, il rispetto delle regole e l’impegno civico.

Il Moto Club della Polizia di Stato ha tra i suoi obiettivi principali la promozione dell’educazione stradale nelle scuole attraverso incontri e lezioni teorico-pratiche. Inoltre, porta avanti numerose iniziative volte a diffondere la cultura della sicurezza stradale coinvolgendo istituzioni, media, ricercatori, associazioni e cittadini. Tra le sue attività anche la valorizzazione della storia e delle tradizioni italiane, l’organizzazione di eventi con finalità sociali e culturali, e i gemellaggi con altri gruppi motociclistici delle Forze dell’Ordine, in un’ottica di collaborazione tra territori.

Il gemellaggio con il Vespa Club Fossano nasce proprio da questa visione condivisa: promuovere la passione per i motori come veicolo di socialità e sensibilizzazione, rafforzare i legami tra le associazioni del territorio e diffondere un messaggio positivo fondato su responsabilità, solidarietà e spirito di comunità.

L’evento è patrocinato dal Comune di Fossano e realizzato con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, da sempre attenta a sostenere progetti capaci di coniugare valori sociali, cultura e promozione del territorio.

La giornata del 15 giugno si inserisce nel ricco calendario estivo del Vespa Club Fossano, già partito il 1° giugno con la partecipazione al raduno del Vespa Club Pescantina Valpolicella (Verona), occasione di incontro con vespisti provenienti da tutta Italia. Domenica 8 giugno, il club ha proposto “InGrana la Marcia”, una suggestiva salita in Vespa fino al Colletto di Castelmagno. Il prossimo appuntamento sarà domenica 27 luglio con “Langa in Vespa”, un tour tra le colline patrimonio UNESCO con tappa enogastronomica in una rinomata cantina di La Morra.

Una stagione all’insegna della passione per le due ruote, della scoperta del territorio e di un forte senso di appartenenza, che trova nel gemellaggio con il Moto Club della Polizia di Stato un’occasione speciale per celebrare valori condivisi e rinsaldare legami tra istituzioni e cittadini.