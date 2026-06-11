Cuneo, controlli straordinari in città: identificate 275 persone, cinque espulsioni

Giro di vite della Polizia di Stato contro la microcriminalità, i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti nel capoluogo.

Nel corso della settimana la Questura di Cuneo ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio, d'intesa con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, per aumentare l'efficacia dell'azione di prevenzione generale.

Il dispiegamento di forze ha permesso di pattugliare capillarmente sia le vie del centro sia le zone periferiche della città. Gli agenti si sono concentrati in particolare sulle aree ritenute più sensibili, come i giardini pubblici e il cosiddetto "quadrilatero" situato nei pressi della stazione ferroviaria, per dare una risposta concreta alle richieste di sicurezza dei residenti.

Nel corso dei servizi sono state identificate 275 persone, 94 delle quali sono risultate avere pregiudizi di polizia.

Gli agenti hanno inoltre allestito sei posti di controllo stradali, eseguendo verifiche approfondite su 59 veicoli fermati, ed esteso gli accertamenti amministrativi a 10 esercizi commerciali della zona.

Il piano ha visto l'attivazione in prima linea dell'Ufficio Immigrazione sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina. Gli accertamenti hanno portato alla notifica di due ordini del questore a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Inoltre, un cittadino straniero irregolare è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) "Brunelleschi" di Torino in attesa del definitivo rimpatrio, mentre per altri tre stranieri irregolari è scattato l'accompagnamento immediato alla frontiera con espulsione verso il Paese di origine.