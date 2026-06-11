Mondovì, la festa di fine anno degenera e intervengono i Carabinieri

Qualcosa è andato storto ieri, mercoledì 10 giugno, alla festa di fine anno dedicata agli studenti dei licei.

Per la fine dell'anno scolastico gli studenti si sono dati appuntamento all'Asp, tra gare sportive, divertimento, musica e anche alcolici, con questi ultimi che – stando a quanto riferito dai presenti - sarebbero stati riservati e somministrati solo ai ragazzi maggiorenni, identificati da un braccialetto.

Il numero dei presenti aumenta e qualcosa precipita. Oltre a studenti di altri istituti, arrivano anche persone estranee alla scuola. Nel piazzale della Polveriera qualcuno spintona, poi alza le mani. Vola anche una bottiglia di vetro.

A questo punto vengono chiamati i Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari sentono i ragazzi presenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, ma nessuno sporge denuncia. Non risultano quindi, almeno ufficialmente, né feriti gravi, né richieste di soccorso al personale sanitario.