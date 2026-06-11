Schianto mortale a Lesegno: muore il cuneese Riccardo Moraglia, vittima anche un 26enne di Leca d’Albenga

È il cuneese Riccardo Moraglia, 63 anni, una delle due vittime del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio di Lesegno.

Nell’impatto ha perso la vita anche Alessandro Ferrari, 26 anni, originario di Leca d’Albenga.

Moraglia, residente nella zona di Borgo Gesso, stava rientrando a casa dopo la giornata lavorativa in un’azienda del settore della lavorazione delle materie plastiche quando è rimasto coinvolto nel violento scontro.

Il camion era condotto dal giovane ligure Alessandro Ferrari, dipendente di una ditta specializzata in scavi e lavori edili. Il mezzo pesante percorreva la provinciale in direzione Lesegno, provenendo dall’area di Niella, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato coinvolto in una collisione che ha interessato anche altre due automobili.

Nel corso dell’impatto, particolarmente violento, parte del carico di ghiaia trasportato dal mezzo da cava è finito sulla autovettura del Moraglia, schiacciandola.

Ferito invece il conducente di una seconda auto coinvolta nell'incidente, un uomo di 90 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Mondovì. Le sue condizioni sono state classificate in codice giallo.

La notizia ha rapidamente raggiunto le comunità locali, suscitando profondo cordoglio sia nel Cuneese sia nel Savonese.