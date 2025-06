Ceramica Rondine: superfici ceramiche italiane tra estetica, tecnica e cultura del progetto

In Italia, la ceramica è parte del paesaggio industriale, della cultura materiale e del gusto per il dettaglio. In questo scenario, Ceramica Rondine ha costruito negli anni un’identità riconoscibile, affermandosi come punto di riferimento nel mondo delle superfici in gres porcellanato, grazie a un approccio che unisce il rigore tecnico all’evoluzione estetica.

Fondata nel 1961 in Emilia, l’azienda ha saputo trasformare le proprie radici territoriali in un motore di innovazione, sviluppando un catalogo ampio e coerente, in grado di rispondere alle esigenze dell’architettura contemporanea, senza rinunciare alla qualità del Made in Italy.

Una manifattura integrata nel cuore produttivo italiano

Gli stabilimenti produttivi di Ceramica Rondine si trovano nel distretto ceramico tra Reggio Emilia e Modena, un’area che rappresenta l’eccellenza internazionale del settore. Qui, la tradizione si intreccia con l’innovazione, dando vita a collezioni che rispecchiano la cultura del progetto italiano.

Dalla selezione delle materie prime alla progettazione grafica, fino ai processi di cottura e finitura, ogni fase è curata internamente per garantire affidabilità, tracciabilità e controllo qualitativo costante. Questa scelta produttiva consente di valorizzare le competenze locali e al tempo stesso di rispondere con flessibilità alle richieste di un mercato sempre più globale.

Un catalogo che soddisfa ogni necessità progettuale

L’offerta di Ceramica Rondine comprende superfici ceramiche per pavimenti e rivestimenti, ideate per spazi residenziali, commerciali e outdoor. Il gres porcellanato effetto legno rappresenta una delle soluzioni di punta: apprezzato per la sua resa materica e la fedeltà cromatica, interpreta le essenze naturali con precisione estetica e prestazioni tecniche elevate.

Accanto a questa linea, il brand propone collezioni ispirate ad altri materiali nobili come marmo, pietra, cemento e cotto. Ogni linea offre vari formati, colorazioni, decori e finiture per permettere la massima personalizzazione degli ambienti, secondo linguaggi stilistici che spaziano dal classico al minimal contemporaneo.

Ricerca, design e sostenibilità come driver di crescita

Alla base del successo di Ceramica Rondine c’è una strategia che mette al centro la ricerca e lo sviluppo. L’azienda investe costantemente in nuove tecnologie produttive, in soluzioni sostenibili e in un design capace di rispondere sia a tendenze internazionali che a esigenze funzionali.

L’attenzione per l’ambiente non è un valore astratto: si traduce in scelte concrete come il recupero degli scarti di lavorazione, l’utilizzo efficiente dell’energia e la riduzione delle emissioni. L’obiettivo è chiaro: produrre ceramica di qualità, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo un’economia industriale più responsabile.

Un marchio italiano con visione globale

L’identità di Ceramica Rondine si fonda su un equilibrio tra storia e futuro. Se da un lato l’azienda custodisce il sapere artigianale del distretto ceramico emiliano, dall’altro guarda al mondo con spirito aperto e competitivo. La presenza internazionale del brand ne conferma l’affidabilità e il valore progettuale.

Con un catalogo versatile, una produzione interamente italiana e un impegno costante verso l’innovazione, Ceramica Rondine si conferma un partner ideale per architetti, progettisti e clienti finali che cercano superfici raffinate, funzionali e sostenibili.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.