A Ceva torna il Summer Lab: laboratori estivi per bambini dai 7 ai 12 anni

Anche per l’estate 2025 il Cfpcemon di Ceva propone il Summer Lab, quattro settimane di laboratori creativi, attività manuali e uscite sul territorio pensate per bambini dai 7 ai 12 anni. Un’occasione per imparare, divertirsi e scoprire i propri talenti in un ambiente sicuro e stimolante. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione CRC e offre anche 5 posti gratuiti a settimana per famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro.

Le attività si svolgeranno dal 30 giugno al 18 luglio e dal 1 al 5 settembre per un totale di 4 settimane. Ogni settimana propone laboratori di informatica, cucina, meccanica, cuoio, estetica, fumetto, lettura animata e sport, oltre a momenti per i compiti estivi e uscite sul territorio (incluse nel prezzo).

L’orario sarà dal Lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:30, il venerdì dalle 8:30 alle 12:30. E’ inoltre possibile l’ingresso anticipato dalle 8:00 e l’uscita posticipata fino alle 16:00 oltre all’assistenza durante il pranzo, non incluso, che potrà essere consumato (al sacco) all’interno della struttura.

Iscrizioni e costi

La quota è di 49 euro a settimana, ma sono disponibili 5 posti gratuiti a settimana per famiglie con ISEE sotto i 10.000 euro, assegnati in ordine di iscrizione. Per richiedere l’esenzione è necessario contattare la segreteria Cfpcemon. Le iscrizioni si effettuano online su cfpcemon.it o contattando direttamente la segreteria. Ogni gruppo sarà composto da massimo 20 bambini, suddivisi per fascia d’età.

l Summer Lab Cfpcemon si conferma anche nel 2025 come un’iniziativa pensata per valorizzare il tempo estivo dei bambini, combinando apprendimento e divertimento. Grazie al sostegno della Fondazione CRC, il progetto intende raggiungere anche quelle famiglie che, per ragioni economiche, avrebbero più difficoltà a sostenere simili spese.

Per informazioni e iscrizioni :https://cfpcemon.it/v/formazione/summerlab-ceva - Cfpcemon – Ceva 0174701284