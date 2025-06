Bilancio positivo per la 24ore del plasma: in aumento le donazioni rispetto allo scorso anno

L’Avis Provinciale di Cuneo esprime grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto nel corso della 24 Ore del Plasma del 13/14 giugno, evento che ha coinvolto in particolare Cuneo, Mondovì e Savigliano e che si è concluso con un bilancio molto positivo, con un incremento rispetto all’anno scorso.

L’iniziativa, dedicata alla raccolta di plasma in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, ha registrato una grande partecipazione da parte della cittadinanza e ha confermato ancora una volta la generosità e lo spirito solidale del territorio cuneese.

Durante le 24 ore consecutive di raccolta, numerosi donatori si sono alternati presso i centri di raccolta della provincia, contribuendo fattivamente al fabbisogno di plasma, fondamentale per la produzione di farmaci salvavita e per il trattamento di numerose patologie.

“Sono profondamente grato a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato - dichiara Valentino Piacenza, Presidente dell’AVIS Provinciale di Cuneo -. Un ringraziamento sentito va innanzitutto ai nostri volontari, che con dedizione e spirito di servizio si sono impegnati per 24 ore consecutive, dimostrando ancora una volta il valore del volontariato organizzato. La loro passione e il loro impegno sono il cuore pulsante della nostra associazione. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine al personale medico e paramedico dei SIMT della Provincia, che con professionalità e competenza hanno garantito la sicurezza e la qualità di tutte le procedure. Senza il loro supporto tecnico e scientifico, un evento di questa portata non sarebbe stato possibile”, prosegue il Presidente Piacenza.

Infine un ringraziamento va anche al CSV Cuneo - Società Solidale e a tutte le associazioni del dono che hanno collaborato con noi per la buona riuscita di questa manifestazione. La sinergia tra le diverse realtà del volontariato rappresenta un valore aggiunto fondamentale per raggiungere obiettivi così importanti per la salute pubblica. Insieme siamo più forti e possiamo fare davvero la differenza nella vita delle persone".