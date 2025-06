Roburent, il sindaco Emiliano Negro traccia il bilancio del primo anno di mandato: "Soddisfatti di quanto fatto finora, grazie a un grande lavoro di squadra"

Primo anno di mandato per l’amministrazione del sindaco di Roburent, Emiliano Negro che abbiamo incontrato in questi giorni per tracciare un bilancio dei primi 12 mesi di attività.

“In questo primo anno - spiega il primo cittadino - abbiamo lavorato senza sosta e con grande impegno e collaborazione. Siamo entrati in comune con una situazione delicata, all’interno di un vortice di contenziosi legali, alcuni che andavano avanti da diversi anni, e abbiamo cercato innanzitutto di risolvere queste problematiche e ricostituire alcuni rapporti fragili, che si erano deteriorati nel tempo".

Nel corso di questi mesi abbiamo dato priorità a tutte queste vicende, oltre a a portare avanti la manutenzione ordinaria. Siamo contenti di aver chiuso la vicenda riguardante il contenzioso con la Roburcoop, grazie a un secondo arbitrato, che ci ha permesso di raggiungere un accordo.

"Siamo lieti che si sia messo un punto fermo alla vicenda - evidenzia il sindaco - anche se i costi per l'ente che si è trovato ad affrontare tutte queste spese legali negli anni, non sono certo indifferenti".

Concluso anche il contenzioso con la dipendente comunale, risalente al 2015-2016 e legato alle vicende giudiziarie dell'allora amministrazione Vallepiano. L'impiegata, ancora in servizio presso l'ente, è stata assolta dalle accuse e con il Comune è stato raggiunto un accordo per il rimborso di circa il 50% delle spese legali sostenute per la difesa.

Il Comune si è concentrato poi sulla problematica del della mancanza di personale: attraverso la collaborazione, anche con altri comune hanno preso servizio un cantoniere e un'impiegata nell’ufficio anagrafe, entrambi part-time e al momento operanti tramite cooperativa.

Nelle prossime settimane il Comune bandirà due concorsi pubblici: uno per anagrafe-protocollo e un altro per operatore comunale con l'obiettivo di assumere due figure a tempo pieno.

GRAZIE AL BANDO ASFALTI 150mila euro

"Abbiamo lavorato molto sui bandi - prosegue il primo cittadino - e abbiamo ottenuto 150mila euro per il rifacimento degli asfalti sul territorio comunale: nei prossimi giorni si interverrà sulla strada tra Bosseea e Mottoni, in Val Corsaglia, per il ripristino della sede stradale con un impegno di circa 50mila euro. È stata poi prevista la realizzazione di una protezione sia a valle che a monte ai Mondini e stiamo lavorando in collaborazione con la curia per ottenere l’autorizzazione a intervenire anche sulla chiesa di Pra, compreso il porticato, oltre all’asfaltatura della piazza.

Contestualmente al termine degli scavi per la fibra ottica, si interverrà anche sulla strada che scende dal comune fino alla piazza antistante al municipio che verrà riasfaltata e sarà anche oggetto di un intervento di riqualificazione".

INTERVENTO ACQUEDOTTO CON FONDI ATO E POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

"Da circa vent’anni i cittadini lamentavano nel capoluogo problemi con l’acqua di casa una criticità dovuta alle tubazioni - proseguono dal municipio-. Grazie a un progetto che è stato finanziato dall’ACDA grazie ai fondi ATO, presentato in unione montana, il nostro comune avrà avrà 200.000 € a disposizione per i lavori di rifacimento delle opere di presa delle sorgenti in località Cardini e della rete idrica in via San Rocco. I lavori potranno partire dalla primavera del 2026. Inoltre, grazie alla collaborazione con la prefettura e al bando videosorveglianza verranno installate 10 telecamere in più sul territorio".

ADEGUAMENTO PIANO DISSESTO IDROGEOLOGICO

Prosegue poi l'iter per l'adeguamento del PAI - piano regionale per il dissesto idrogeologico che sarà utile anche per l’invaso Cronista sul monte Alpet, che potrà avere oltre la funzione per l’innevamento anche quella idrica e turistica: un progetto atteso da anni perché è iniziato nel 2018. Le due progettualità sono oggetto del lavoro dei tecnici incaricati e verranno portate avanti parallelamente.

PARCO DEGLI ODASSI E IMPIANTI SPORTIVI

Novità anche per il Parco degli Odassi che sarà a breve oggetto di riqualificazione: resterà il divieto di giocare a pallone poiché verranno aggiunti attrezzi per la ginnastica e verranno installati anche a tavolini, in modo da rendere l’area un gradevole punto di ritrovo per famiglie con bambini piccoli e anziani.

Nei prossimi giorni si chiuderanno anche i bandi per gli impianti sportivi di Roburent capoluogo e San Giacomo.

“Ringrazia la giunta che sta lavorando senza sosta ma soprattutto tutta la squadra allargata del consiglio comunale che sta collaborando con grande spirito di iniziativa a favore del territorio e anche con i sindaci dei comuni limitrofi" - chiosa il sindaco, Emiliano Negro.

Alla domanda "se a un anno di distanza si ricandiderebbe", il sindaco risponde: "Certo, l’ho fatto per dovere civico e questo ruolo mi ha dato modo di conoscere ancora più a fondo il paese e i miei concittadini. Nei prossimi 12 mesi lavoreremo per la riattivazione e il potenziamento dell’offerta turistica sul nostro territorio, senza clamori, puntando sullo sci, ma soprattutto su una proposta che valorizzi il territorio a 360° con proposte outdoor che possano essere fruibili dei turisti anche d’estate".

[Alcuni rendering del progetto]

PREMI A VILLEGGIANTI E COMMERCIANTI E CITTADINANZA ONORARIA A UGO BENELLI

L'8 agosto, al cinema, si terrà un'intera giornata dedicata alla premiazione alle gratifiche "Una vita a Roburent" e "Una vita di lavoro", dedicati rispettivamente ai villeggianti e commercianti che da oltre cinquant’anni sono legati al Comune. Nell'occasione è prevista anche la la consegna della cittadinanza onoraria al tenore Ugo Benelli che da Sempre e villeggiante legato a Roburent.

Ricostituito inoltre il coordinamento delle associazioni con un calendario che elenca i principali appuntamenti estivi del Monte Alpet e che sarà in distribuzione nelle attività dei comuni nei prossimi giorni.

Tra gli interventi portati a termine dall’amministrazione e anche quelli di efficientamento energetico, riqualificazione del palazzo comunale e nella caserma dei carabinieri che sono stati interessati interessata dal cambio degli infissi e dei serramenti, oltre all’intervento di manutenzione sull’orologio della chiesa di Roburent, che finalmente è tornato a funzionare in maniera puntuale.

Previsti nei prossimi mesi, anche interventi di sistemazione ai giardini a Codevilla, dove sarà installata una stazione di ricarica e bike mentre un’altra verrà installata a San Giacomo.

MIGLIORA LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

"Grazie al lavoro anche l’interesse della consigliera Wilma Galliano - conclude il sindaco - c’è stato un incessante lavoro di sensibilizzazione per la raccolta differenziata che è salita dal 25 al 40% e che permetterà di avere uno sgravio in futuro sull’aliquota della Tari".

MEDICO MEDICINA GENERALE

Come riportavamo nelle scorse settimane è stato ripristinato anche il servizio per il medico di medicina generale: infatti, dallo scorso 1° aprile, a Roburent presta servizio ilil dottor Giuseppe Fallica che sostituisce il dotto Giorgio Formaggini, che verrà premiato ad agosto per il suo impegno sul territorio.

Oltre agli eventi promossi dalle associazioni locali, tra i quali prossimamente quelli legati al Solstizio d'estate, si segnala che il Comune sarà interessato da la tappa finale del Giro della Provincia Granda e a settembre dalla gara di Motocross-enduro.

IMPIANTI DI RISALITA

Ampio il lavoro che l'amministrazione sta svolgendo per gli impianti comunali di risalita, cui dedicheremo un intervento a sé.