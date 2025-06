L’Aero Club Mongolfiere di Mondovì compie 20 anni e festeggia con gare nei cieli e un ‘open day’

«In data odierna, 30 giugno 2005, alle ore 19, presso lo studio commercialisti [omissis] di Mondovì, si riunisce l’Assemblea per la costituzione dell’Aero Club “Mongolfiere di Mondovì”».

Con queste parole, nel giugno di vent’anni fa, nasceva a Mondovì un’associazione di piloti unica in italia: il primo Aero Club interamente dedicato alle mongolfiere. Sono passati due decenni. Oggi l’Aero Club monregalese non è più “solo” un club di piloti: è un’Istituzione cittadina associata a uno dei simboli di Mondovì, forse quello per cui la città è più conosciuta nel mondo, le mongolfiere. Per celebrare l’importante anniversario, sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 l’Aero Club di Mondovì organizza due giorni di gare e un “open day”, invitando tutta la cittadinanza a scoprire 20 anni di storia del volo aerostatico italiano. Una storia che nasce a Mondovì e che è indissolubilmente legata a questa città.

LA FONDAZIONE DELL’AERO CLUB

Molti - a Mondovì come in tutta Italia - associano l’Aero Club “Mongolfiere di Mondovì” principalmente al grande Raduno Aerostatico dell’Epifania. In realtà, il Raduno nacque oltre 15 anni prima, alla fine degli anni ‘80. Ma è certamente con quell’esperienza che si formò, a Mondovì, la prima vera comunità di piloti di mongolfiera. Da qui venne l’idea, nel 2005, di fondare l’Aero Club. Un club unico nel suo genere, dicevamo, perché “mono specialità”, ovvero dedicato a un solo tipo di aeromezzo: la mongolfiera. I soci fondatori furono 20 e fra questi si contavano 11 piloti di mongolfiera e 3 “aspiranti” che avrebbero preso la licenza da lì a breve.

Nel primo Consiglio direttivo, nominato al momento della fondazione, figuravano Giovanni Aimo, presidente, Oscar Lombardo, vicepresidente, e i consiglieri Gianfranco Curti, Paolo Bonanno, Mariangela Schellino e Maria Lucia Oderda. L’Aero Club “Mongolfiere di Mondovì” ottenne la federazione all’Aero Club d’Italia l’8 agosto e diventò operativo nel corso del successivo autunno, con un direttivo che includeva Aimo, Bonanno, Curti ma anche Piergiorgio Bogliaccino, Giuseppe Forgione e Paolo Oggioni. Quasi tutti questi nomi hanno segnato la guida dell’Aero Club per i quindici anni successivi: Aimo fu il primo presidente e restò in incarico fino al 2011, Forgione fu il presidente nel mandato 2011 a cui poi succedette Oggioni dal 2012 al 2017 e Curti dal 2017 fino al 2020. Dal 2020 a oggi l’Aero Club è presieduto da Giorgio Bogliaccino.

E non si può non ricordare che Curti è anche l’architetto che ha progettato l’altra grande esclusiva di Mondovì: il porto aerostatico, che si trova alle porte di Mondovì in corso Francia. Il porto aerostatico ospita una sala briefing, una propria stazione meteo e un hangar in cui riporre palloni e ceste. Oggi l’Aero Club conta 31 piloti associati, dei quali 20 provenienti da Mondovì o dai dintorni. Non è sbagliato dire che Mondovì sia una delle città con la più alta… “concentrazione di piloti di mongolfiera”.

La storia dell’aerostatica italiana è legata a Mondovì fin dal 1979 (dalla prima mongolfiera immatricolata in Italia e dai primi volo di Aimo, Bonanno e di Paolo Contegiacomo, quest’ultimo purtroppo prematuramente scomparso in un incidente stradale). Con la nascita dell’Aero Club Mondovì la città diventò un “caposaldo” del mondo mongolfieristico. Già da quegli anni, nei piloti e nei fondatori, c’era la voglia di portare a Mondovì grandi eventi aerei. Nel 2008 l’Aero Club organizzò il suo primo Campionato aerostatico italiano. Nel 2009 la fama dei cieli Mondovì raggiunse il livello planetario, quando l’Aero Club curò l’organizzazione tecnica dei “WORLD AIR GAMES” – le “Olimpiadi dell’aria”, a cui parteciparono 28 piloti di 21 diversi Paesi. In questi anni l’Aero Club ha organizzato 20 edizioni del Raduno Internazionale dell’Epifania e altre 6 edizioni del Campionato italiano (nel 2010, 2012, 2014, 2015 e 2017 e 2023). Questa è una delle “forze” di Mondovì: essere stata una vera e propria città-scuola che ha segnato la storia dell’aerostatica nazionale e internazionale.

IL PROGRAMMA DELL’ANNIVERSARIO

Come si festeggia un compleanno come questo? Prima di tutto, e ovviamente… in cielo! Con due giorni di voli e di festeggiamenti che si svolgeranno nei giorni di sabato 28 e domenica 29 giugno. Nelle due mattine i piloti dell’Aero Club monregalese si sfideranno in una serie di gare (i decolli, considerata la stagione estiva, si svolgeranno all’alba e senza un luogo prestabilito). Ma è previsto anche un evento aperto al pubblico: sabato 28 giugno, dalle 17 alle 20, si svolgerà un “open day” nel Porto Aerostatico (corso Francia 18) in cui verranno esposti una serie di “memorabilia”, foto, documenti e veri e propri reperti, in una mostra che trasformerà per un giorno il “balloonporto” in un piccolo museo delle mongolfiere di Mondovì. Sarà anche possibile provare un’esperienza di “volo virtuale” con un visore 3D dentro uan vera cesta di mongolfiera. A partire dalle 17, aperitivo e dj set.

"Sono nato e cresciuto in mezzo alle mongolfiere ed è per me davvero un grande onore essere oggi il presidente di questo Aero Club e portarne avanti il nome e la fama - afferma Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente dell’Aero Club “Mongolfiere di Mondovì” -. Sono passati 20 anni e il mondo aerostatico a Mondovì si è evoluto, è cresciuto, facendo conoscere a tutti le mongolfiere e la nostra città. Assieme al direttivo lavoriamo con entusiasmo per portare avanti il lavoro che è cominciato nel 2005 e che i miei predecessori hanno costruito: un Aero Club unico in Italia e dedicato esclusivamente alle mongolfiere. La città di Mondovì e le mongolfiere sono un binomio indissolubile e mi auguro che il nostro Aero Club possa portare avanti questo lavoro con la stessa passione per tanto tempo ancora".

"Una presenza discreta ma costante, rafforzatasi nel corso del tempo fino a diventare un elemento imprescindibile del tessuto sociale della nostra città - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni e allo Sport, Alessandro Terreno -. In questi vent’anni l’Aero Club “Mongolfiere di Mondovì” ha saputo tracciare rotte inattese e forse insperate per l’intero territorio monregalese, trasformando il Raduno Internazionale dell’Epifania in una delle manifestazioni più iconiche e attrattive di tutta la Regione, legando indissolubilmente il nome di Mondovì all’aerostatica italiana e mondiale, sperimentando soluzioni logistico-strutturali innovative come il porto aerostatico di corso Francia. Da parte di tutta l’Amministrazione comunale, allora, le felicitazioni più sincere per un traguardo importante e simbolico, effige di persone che ogni giorno scrutano il cielo prima di lasciarsi andare tra le braccia del vento, regalando a ciascuno di noi uno spettacolo cromatico impareggiabile. Auguri e congratulazioni, dunque, a tutti coloro che in questi anni hanno operato per il bene del sodalizio: soci, piloti, presidenti e membri del direttivo. L’intera città sarà sempre al vostro fianco, pronta ad emozionarsi di fronte ad ogni vostra “fiammata” nell’aria".