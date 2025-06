Roburent, a settembre i lavori per la seggiovia del Colmé, danneggiata da un incendio doloso

Si aggira attorno ai 400mila euro il danno oggettivo causato dall'incendio doloso che si è verificato, lo scorso 15 agosto, alla seggiovia del Bric Colmè.

In questi mesi l'amministrazione si è confrontata con i periti assicurativi ed è stato raggiunto un accordo per un indennizzo parziale dal danno, la restante dovrà essere sostenuta con risorse comunali.

"I lavori patiranno nel mese di settembre - spiega il sindaco, Emiliano Negro -. In prima battuta riguarderanno la garitta e la casetta in legno. Se non sarà possibile mantenere il vecchio basamento verrà rifatto, mentre la casetta verrà ricostruita in cemento e rivestita in legno o in pietra. Sarà necessario rifare gli azionamenti e le ditte specializzate ci comunicheranno se il cablaggio potrà essere, almeno in parte recuperato o se dovrà essere sostituito del tutto, lo stesso sarà fatto per la fune, la cui anima interna è stata in parte danneggiata dal rogo".

L'amministrazione ha poi partecipato al bando neve, i cui esiti si avranno in autunno, proprio per riuscire a ottenere fondi utili da investire sugli impianti comunali di risaliti.

Per lo skilift Pineta, intanto, si avvicina la data per la revisione tecnica, che prevederà un intervento di circa 30mila euro.

Potrà partire anche la stagione al Giardina-Uranio, revisionato nel 2024, affidato alla neo associazione "Essere SanGiacomo" con bando di un anno, rinnovabile. A breve il Comune procederà con la riassegnazione, in vista, si spera, di una stagione buona per il comparto neve.