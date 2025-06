Oscar Green, Coldiretti Cuneo: "Riconoscimento nazionale per i fratelli Falco, custodi delle Terre Alte"

È una storia di agricoltura eroica quella dei tre fratelli Falco, Elia, Emily e Dennis, che hanno deciso di tornare alle origini e aprire un caseificio aziendale in valle Grana, dove produrre il Castelmagno DOP, che è diventato protagonista delle ricette dell’agriturismo di famiglia. L’azienda è stata premiata alla finale nazionale Oscar Green 2024 nella cornice del Villaggio Coldiretti di Udine.

L’Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per promuovere le idee innovative dei giovani agricoltori italiani. La cerimonia, che vedeva i fratelli Falco finalisti nazionali in rappresentanza del Piemonte, li ha visti trionfare nella categoria “Custodi d’Italia”.

“Un grande onore veder premiata una nostra azienda, espressione dell’imprenditoria famigliare e della caparbietà dei giovani di preservare territori altrimenti disabitati – spiega Marco Bernardi, Delegato provinciale Giovani Impresa –. A ostacolare il fenomeno del ritorno in campagna sono purtroppo diversi fattori strutturali che è necessario rimuovere per sostenere il necessario ricambio generazionale nei campi italiani ed europei. Il primo è l’eccesso di burocrazia che rappresenta una vera e propria tassa occulta per gli agricoltori, tanto più per chi decide di avviare una nuova attività, ma occorre lavorare anche sull’accesso al credito, un fattore fondamentale per sostenere la realizzazione delle mille idee creative che nascono dalle imprese giovani, nel segno della sostenibilità, dell’innovazione di prodotto e della tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

“Si tratta di una vetrina molto importante: con Oscar Green, infatti, Coldiretti offre una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio economico ed enogastronomico – ricorda Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Nonostante le criticità causate dalla guerra, dalle speculazioni di mercato e dai vari sconvolgimenti economici, le nostre imprese dimostrano tenacia e coraggio nel saper mettere in atto progetti concreti che sostengono l’ambiente ed il territorio, come nel caso dei fratelli Falco”.

Sono circa 50mila i giovani agricoltori al lavoro nelle campagne italiane, nel segno della sostenibilità e della creatività, un serbatoio di “cervelli” determinante per il futuro dell’agricoltura italiane e del Paese, secondo quanto emerge dall’analisi Coldiretti sui nuovi dati del Centro Studi Divulga diffusa in occasione dei premi all’innovazione Oscar Green. A distinguere le imprese under 35 è soprattutto la propensione a sfruttare le tante opportunità dalla multifunzionalità, introdotta nel 2001 dalla cosiddetta Legge di Orientamento, fortemente sostenuta dalla Coldiretti.