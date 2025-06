Castiglione Falletto, discarica abusiva smascherata: il colpevole individuato e multato

Grazie al sistema di videosorveglianza comunale, l’amministrazione di Castiglione Falletto ha individuato il responsabile di un grave gesto di inciviltà: un uomo ha abbandonato, nella zona adibita alla raccolta del vetro e degli sfalci agricoli, una decina di sacchi contenenti rifiuti di varia natura, tra cui taniche di fitofarmaci e fertilizzanti. Un conferimento non conforme e potenzialmente pericoloso per l’ambiente e per la salute pubblica, che viola in modo evidente ogni regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.

La Polizia Locale dell’Unione, prontamente intervenuta, ha analizzato le immagini delle telecamere installate nella zona, risalendo in breve tempo alla targa del furgone utilizzato per lo scarico. Il responsabile è stato convocato e, dopo un confronto serrato con gli agenti, è stato obbligato a rimuovere personalmente i rifiuti e a conferirli in un centro autorizzato per lo smaltimento di materiali pericolosi, sostenendone i costi.

Nei suoi confronti è stata inoltre comminata una sanzione economica che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, sarà tra le più severe possibili, a fronte della gravità del gesto.

«Questo episodio – dichiara il sindaco Piero Eirale – dimostra l’efficacia del sistema di videosorveglianza e la determinazione dell’Amministrazione nel contrastare comportamenti incivili e dannosi per la nostra comunità. I controlli verranno ulteriormente intensificati e chi pensa di farla franca si sbaglia di grosso: non ci sarà alcuna tolleranza nei confronti di chi danneggia il territorio e non rispetta le regole».

Anche se negli ultimi anni si è fatto molto – con campagne di sensibilizzazione, più controlli sul territorio e servizi di raccolta potenziati – il problema continua a farsi sentire; riguarda un po’ tutto il Comune, il centro ma anche le zone più periferiche. A disposizione dei cittadini vi sono isole ecologiche gratuite – le più vicine a Novello e La Morra – e un servizio di raccolta porta a porta efficiente e capillare, che copre carta, plastica, rifiuto organico e indifferenziato. Ciononostante, si riscontrano ancora numerosi casi di scorretto smaltimento dei rifiuti, con il deposito illecito di ingombranti, imballaggi, sfalci verdi, ramaglie e altri materiali in luoghi non autorizzati. Si ricorda, inoltre, che le aziende e le attività produttive sono tenute per legge a smaltire i rifiuti speciali e pericolosi tramite operatori autorizzati, in modo tracciabile e conforme alla normativa vigente. Scaricare illegalmente materiali di questo tipo rappresenta un atto grave, che sarà sempre perseguito con determinazione. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a continuare a collaborare segnalando comportamenti sospetti, e ringrazia la Polizia Locale per il tempestivo intervento. Il rispetto dell’ambiente è un dovere civico, prima ancora che una responsabilità legale.