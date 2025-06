Domenica 22 giugno a Racconigi torna Il Trovarobe: grande mercato dedicato a collezionismo, antiquariato, vintage nelle vie e piazze del centro storico cittadino, dalle 7.30 alle 18.

Un'ottima occasione di incontro, scambio, acquisti con più di 100 banchi a disposizione dei curiosi e opportunità per visitare Racconigi, il suo storico Castello, Il museo della Seta, la pinacoteca Levis Sismonda, lo stesso centro storico. Ma anche per gustare le proposte gastronomiche dei ristoratori racconigesi e per fare shopping presso i numerosi negozi aperti.

Per maggiori info è possibile contattare il numero 3397767532 (Lanzardo Giuseppe)