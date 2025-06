Rossana: all'Ecomuseo della Resistenza la celebrazione della 21esima Festa Partigiana

La 21esima edizione della tradizionale Festa del Codirosso sarà quest’anno dedicata alla memoria di Isacco Levi, classe 1924, di religione ebraica, comandante partigiano in Valle Varaita nella 181^ Brigata Garibaldi. A partire dalle ore 10, nella sede di Palazzo Garro in Rossana, si accoglierà il pubblico invitandolo a partecipare ad un evento che anche per questa occasione vuole essere memoria reale di vissuto e di sentimenti.

Lo scrittore Ermanno Giraudo presenterà il libro “Isacco e le tredici stelle di David”, romanzo biografico che racconta il dramma consumato nella piccola comunità ebraica di Saluzzo colpita dalla tragedia dell’Olocausto e la contemporanea attività di resistenza condotta da Isacco in Valle Varaita nei venti mesi di lotta per la Liberazione. La fine della guerra confermò in modo inequivocabile la scomparsa di tutti i “Levi di Saluzzo”, tredici componenti la famiglia deportati e non più tornati, ad Isacco restò di loro il ricordo e l’imperativo morale di testimoniare gli eventi. Lo scrittore Ermanno Giraudo scrisse per un film lungometraggio che narra i medesimi avvenimenti, la sceneggiatura dal titolo “Nei monti la vita” presentata al concorso Busto Arsizio Film Festival 2011.

Il ritratto di Isacco sarà disegnato dai ricordi restituiti nel tempo da chi lo conobbe e condivise la sua vicenda personale. Marcella Mana, giovane appassionata di storia, traccerà il profilo umano del partigiano tramite le parole restituite da chi incontrò Isacco e lo frequentò anche negli ultimi anni della sua vita.

Ma soprattutto sarà Isacco Levi stesso a parlare. Per la prima volta, attingendo al patrimonio audio dell’archivio del Codirosso, sarà possibile ascoltare estratti delle interviste registrate negli anni ’90 da Riccardo Assom, fondatore del Museo e storiografo della Resistenza in Valle Varaita. La voce diretta di Isacco renderà più vivido il ricordo, più intenso l’onore rivolto alla sua memoria.

Come ogni anno, al mattino istituzionale seguirà il pranzo conviviale. A partire dalle ore 12:30 il prato adiacente al Palazzo del Museo verrà allestito con tavoli pronti ad ospitare il picnic collettivo, nel contesto di musica e parole di Pace.

Durante la giornata il Museo della Resistenza sarà aperto, con la possibilità di visite guidate ed approfondimenti nella Biblioteca tematica del Codirosso. I bambini potranno intrattenersi con attività creative a loro rivolte. L’ingresso è libero.