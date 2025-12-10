Fai Cisl primo sindacato al rinnovo della Rsu presso l’ex Diageo di Santa Vittoria d’Alba

Un’affluenza al voto pari al 78% si è registrata nelle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria tenutesi gli scorsi 3 e 4 dicembre nello stabilimento della Princes Red Spa (ex Diageo) di Santa Vittoria d’Alba.

Le consultazioni hanno visto la Fai Cisl ottenere 102 preferenze, risultando il primo sindacato e conquistando 3 dei 6 seggi disponibili.

A seguire le 73 preferenze raccolte dalla Flai Cgil e le 52 della Uila Uil, che hanno ottenuto rispettivamente 2 e 1 seggio.

Decorsi i 5 giorni dallo scrutinio sono risultati eletti per la Fai Cisl: Mariagiovanna Griseri (collegio impiegati), Livio Gallarato e Mariano Cornaglia (collegio operai): "Un risultato raggiunto anche grazie a una squadra di candidati che hanno sostenuto gli eletti nella maniera giusta, come fa una vera squadra", il giudizio che arriva dalla sigla sindacale.

“I risultati arrivano sempre quando si lavora insieme – commenta il segretario della Fai cuneese, Antonio Bastardi – e questa realtà l’ha dimostrato molto bene restando sempre vigili nella vertenza che ci ha visti protagonisti lungo tutto quest’anno. Un ringraziamento va sicuramente alle lavoratrici e ai lavoratori di Princes Red Spa di Santa Vittoria d’Alba che hanno voluto premiare con il loro voto il lavoro svolto dalla Fai Cisl di Cuneo, ringrazio i candidati che non sono stati eletti per il loro apporto costante e in fine auguro buon lavoro a Mariagiovanna, a Livio e a Mariano per il prossimo futuro che li vedrà protagonisti”.