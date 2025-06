Marina Falco racconta Valmala con l’inchiostro del cuore

Nuovi luoghi d’ispirazione richiamano l’attenzione dell’artista Marina Falco nella prospettiva di confermare nuovi progetti per la valorizzazione degli aspetti architettonici e culturali legati alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Valmala e del Santuario Maria Madre della Misericordia di Valmala che quest’anno rientra nel discorso delle chiese giubilari per la Diocesi di Saluzzo. La collaborazione con lo storico Pierfrancesco Rolando, autore del libro “VALMALA Un paese unico, come la sua storia”, l’ha portata a percorrere questo medievale insediamento alla ricerca di segni di un passato che spesso la natura sta riconquistando.

Lungo la valle sono ben ventotto le borgate che compongono il territorio di Valmala. Molte non sono che il ricordo di un vivere contadino dei secoli passati. La stessa artista dice: “Desidero fermare queste immagini, perché restino con tutto ciò che ci sanno dire”. La sua perizia segnica va sempre più personalizzandosi offrendo immagini che sono toccanti rappresentazioni ricche di particolari realizzate con tratti a china che quasi si potrebbero dire mirabili giochi di linee.

Le opere sono ancora visitabili il venerdì (h. 16.30 – 18), il sabato e la domenica (h. 10.30 – 12 e h. 16.30 – 18) fino al 22 giugno presso le sale espositive di Palazzo Borelli a Demonte.