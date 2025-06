Albaretto Macra, provinciale 357 liberata dai detriti e di nuovo percorribile per i residenti

Dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana dal Presidente della Provincia Luca Robaldo insieme agli assessori regionali Marco Gabusi (con delega a trasporti e infrastrutture) e Marco Gallo (montagna), sono iniziati in questi i giorni i lavori di ripristino della strada provinciale 357 in località Albaretto di Macra, chiusa al transito a seguito di una frana determinata lo scorso 17 aprile dal passaggio del ciclone Hans sul nostro territorio.

La sede stradale è stata liberata dai detriti per permettere così, dallo scorso 13 giugno, il transito limitato ai soli residenti. L’apertura anche ai non residenti avverrà intorno alla metà della settimana in corso, dopo la posa di una protezione in blocchi di calcestruzzo a monte della frana e la delimitazione della carreggiata mediante barriere “New jersey”.

“Col lavoro costante degli Uffici Viabilità – afferma il presidente Robaldo – e, in particolare per questo caso, del Reparto di Cuneo riapriamo un tratto di strada in montagna. Sembra scontato, ma non lo, è soprattutto se le Province non verranno rafforzate. Grazie alla Comunità di Macra ed al suo Sindaco per la collaborazione“.