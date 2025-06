A Garessio un incontro pubblico per la tutela degli animali

Venerdì 20 giugno, alle ore 20:30 presso Villa Gobbi a Garessio, si terrà un incontro pubblico organizzato da L.I.D.A. Sezione Garessio, dedicato alla corretta detenzione degli animali da compagnia e alla lotta contro i maltrattamenti.

Durante l’incontro si parlerà di ciò che prevede la legge in materia, di chi ha l’obbligo di intervenire e di come effettuare segnalazioni efficaci in caso di abbandoni, malgoverno e altre situazioni di abuso. Verranno inoltre affrontate le difficoltà nell’applicazione delle leggi a tutela degli animali, un tema sintetizzato nel forte messaggio dell’evento: "Un muro che nessuno vuole abbattere."

Ospite speciale della serata sarà Antonio Colonna, fondatore di Stop Animal Crimes Italia, con all’attivo oltre 1000 operazioni di Polizia Giudiziaria e autore della prima perquisizione che ha dato il via all’inchiesta Green Hill.

L’incontro è un'importante occasione per sensibilizzare e mobilitare i cittadini: gli animali non hanno voce, ma noi sì.