Roma: Le Terrazze al Colosseo per provare una cucina mediterranea tra grandi classici romani e una vista unica che al tramonto diventa racconto



Le Terrazze al Colosseo , all’interno dell’Hotel Mia in via Capo d’Africa, è uno di quei rooftop romani in cui la vista non è un semplice valore aggiunto, ma parte integrante dell’esperienza. Il Colosseo, lì davanti, diventa una presenza costante: scenografia reale, soprattutto al tramonto, quando la luce cambia e la terrazza invita a rallentare, a fermarsi anche oltre il tempo canonico della cena.

Il locale è frequentato dagli ospiti dell’hotel, ma ha saputo costruire nel tempo una solida clientela esterna, attirata da una proposta gastronomica trasversale e da serate a tema ben costruite, capaci di dare contenuto all’esperienza panoramica. La cucina prova a tenere insieme mediterraneità, grandi classici romani e tocchi più contemporanei, con un equilibrio che risulta leggibile e accessibile.

In cucina l’esperto chef Daniele Manzella è affiancato dallo chef Gianfranco Calidonna, professionista di lunga esperienza e con una sensibilità particolare per la cucina con i fiori, qui utilizzati con criterio, quando hanno un reale senso aromatico e narrativo, mai come semplice elemento decorativo. La dichiarazione d’intenti del menù è chiara: protagonista il pesce fresco della “Riviera di Ulisse” di Terracina, affiancato dai piatti simbolo della tradizione romana e laziale.

Scorrendo il menù à la carte emerge la volontà di offrire una proposta ampia e ben strutturata, capace di soddisfare sia chi cerca piatti identitari sia chi predilige interpretazioni più attuali. Gli antipasti oscillano con equilibrio tra terra e mare: i “Tre modi di dire carciofo” (20 €) sono un omaggio riuscito a uno dei simboli della cucina romana;

l’“Assoluto di gamberi rossi” con mango, menta e lime (26 €) punta sulla freschezza e sulla precisione del crudo; il polpo rosticciato con hummus di ceci alla menta (26 €) è un piatto rassicurante, ben eseguito, pensato per piacere senza forzature.

Nei primi piatti la cucina mostra una discreta ambizione tecnica, senza perdere di vista il gusto. Il Risotto “Colosseo” al carbone vegetale con tartufo, zabaione allo zafferano e ristretto di manzo (22 €) è uno dei piatti bandiera, costruito anche per raccontare il luogo. Convincono gli spaghetti Verrigni alle vongole veraci con bottarga di muggine (24 €) e il pacchero mantecato al burro e Franciacorta con scampi e zucca alla vaniglia (26 €). Per chi desidera restare sul terreno della tradizione, la sezione dedicata ai grandi classici romani – cacio e pepe, carbonara, amatriciana e gricia – è proposta a un prezzo corretto (16 €), con materie prime dichiarate e rispetto delle ricette.

I secondi confermano una linea coerente: il filetto d’orata alla mediterranea (25 €) e la tagliata di tonno in stile “vignarola” (26 €) mantengono il mare in primo piano, mentre il carré d’agnello cotto a bassa temperatura con carciofo alla romana (26 €) rappresenta una scelta più strutturata per chi ama la carne.

I dolci chiudono senza effetti speciali, ma con proposte classiche ben eseguite: tiramisù, babà al rum e una gettonatissima Tarte Tatin di mele alla vaniglia con nocciole sabbiate, con prezzi compresi tra i 9 e gli 11 euro.

Nel complesso, considerando la qualità delle materie prime, la posizione straordinaria e il contesto di un rooftop con vista sul Colosseo, il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente interessante. Una cucina accessibile, ben costruita e capace di dialogare con un pubblico ampio, senza rinunciare a identità e coerenza.

La carta dei vini segue lo stesso modello di chiarezza del menù: una selezione attenta dei produttori laziali, affiancata da un percorso tra bianchi, rosati e rossi che attraversa l’Italia, con vitigni regionali riconoscibili e qualche etichetta pensata per appassionati e intenditori. Una proposta coerente, pensata per accompagnare la cucina senza appesantire la scelta.

Punto a favore il personale, gentile e accogliente, e un servizio scorrevole – qualità tutt’altro che scontata nei rooftop – in un contesto che funziona sia per una cena panoramica sia per una serata tematica costruita con contenuto e misura. In sintesi, una terrazza con vista iconica, ma soprattutto con una cucina che prova davvero a meritarsela.

Vale infine la pena segnalare l’Hotel Mia come indirizzo consigliato anche per il soggiorno. Le camere sono accoglienti, moderne e curate, adatte sia a chi viaggia per turismo sia per lavoro. Il vero punto di forza resta la posizione: centrale, ben collegata e a pochi passi dal Colosseo, che qui si può letteralmente “vivere” affacciandosi dalla terrazza. Una scelta funzionale e piacevole per scoprire Roma con comodità.