Ipotesi parcheggio zona Campidoglio, Forza Italia Cuneo: “Ma se poi costa troppo il collegamento con l’Altipiano?”

In una nota il Gruppo Forza Italia di Cuneo analizza la proposta di un nuovo parcheggio in zona "Campidoglio".

"Essendo giunti a metà del mandato amministrativo, la maggioranza a trazione PD ha tirato fuori dal cilindro l’idea di un nuovo parcheggio nella zona denominata “Campidoglio” e la vuole realizzare" scrivono.



A preoccupare gli azzurri cuneesi è il rapporto costi/benefici, per cui invitano a maggiori e ulteriori approfondimenti per valutare le ipotesi di collegamento con l’altipiano.

“Come per il passato, vedi Piazza Europa, gestione affaire Tettoia Vinaj e Cascina Vecchia, il solito vizio della Sinistra di non coinvolgere i cittadini - interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia – ha creato malcontento, liti, strascichi costosi e fastidiosi. Non siete portatori sani di Verità! Ma tant’è…".

Civallero prosegu e precisa “È quanto mai importante ascoltare tutti i soggetti portatori di interesse per valutare la necessità di alternative nell’ubicazione del parcheggio, più accessibili e facilmente collegabili con l’altipiano. Ci chiediamo – conclude – se nel mandato giunto a metà esista una programmazione per un vero sistema integrato con i mezzi pubblici, alternativi, comodi ed utilizzabili anche dalle fasce deboli, oppure si procede con l’improvvisazione del passato”.