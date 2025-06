Parte da Bra la settima tappa del Giro d’Italia Under 23

A poco più di due anni dalla partenza della tappa Bra-Rivoli del Giro d’Italia 2023 la città della Zizzola torna protagonista del mondo delle due ruote. Proprio da Bra, infatti, partirà la settima – e penultima – tappa del Giro Next Gen 2025, ovvero la versione under 23 della competizione rosa.

Un tempo i corridori under 23 si chiamavano dilettanti, ma oggi in realtà sono dei veri e propri professionisti e questo spiega perché i percorsi della competizione non sono distanti da quelli dei pro. Il percorso complessivo del giro 2025 è di 1.057 km, con 14.100 metri di dislivello, e si articola in otto tappe. Tra le più determinanti in ottica classifica generale proprio la Bra-Prato Nevoso, il cui percorso da 163 km ricalca in parte i faticosi saliscendi della Granfondo Bra Bra.

Come illustrato nei giorni scorsi, sabato 21 giugno i partecipanti alla competizione partiranno intorno alle 10,55 da corso Garibaldi per poi imboccare via Pollenzo, via Vittorio Emanuele II, via Verdi, via Marconi, via Principi di Piemonte, via Cavour e, dopo aver percorso piazza Carlo Alberto e Piazza Roma, via Audisio e nuovamente via Pollenzo, costeggiare piazza Spreitenbach e dirigersi verso Pocapaglia lungo strada Montenero.

Tutti gli appassionati di ciclismo – braidesi e non – potranno ammirare liberamente i giovani campioni durante la passerella per le vie della città. Questa è stata la corsa che ha lanciato ciclisti del calibro di Moser (1971), Baronchelli (1973), Belli (1990), Casagrande (1991), Pantani (1992) e Simoni (1993). L’ultimo italiano a vincere è stato Mattia Cattaneo nel 2011.

Per consentire il passaggio della corsa saranno apportate delle modifiche alla viabilità del centro cittadino; in particolare, saranno in vigore fin dalle prime ore del mattino (5,30) divieti di sosta lungo tutti i tratti urbani percorsi dalla carovana, mentre i divieti di transito nelle rispettive strade saranno operativi a partire dalle 10 e fino al termine dell’evento.

Previste anche alcune modifiche alla conurbazione cittadina, segnalate sul sito internet del gestore del servizio www.viaggisac.it. Nel dettaglio, si prevedono modifiche di percorso dalle 10 alle 11,30 per la Linea 7 (Bra – Pocapaglia – Saliceto) e la Linea 2 (Sanfrè – Bra – Verduno Ospedale). (rb)