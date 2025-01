Parco Alpi Marittime, Fratelli d’Italia converge sul nome di Armando Erbì per la presidenza

Dopo un lungo tira e molla, è stata raggiunta un’intesa nel partito di Fratelli d’Italia che dà, nei fatti, il via libera alla presidenza del Parco delle Alpi Marittime per Armando Erbì, attuale direttore Conitours.

Spiega Guido Giordana, sindaco di Valdieri e dirigente provinciale di FdI: “Si trascinano ormai da tempo le trattative sulla nomina del presidente del Parco Alpi Marittime tant’è che la Regione, scaduti i termini previsti dalla legge ha dovuto provvedere alla nomina di un commissario nella figura dell’attuale presidente. Voglio ribadire la mia posizione, chiara sin dall’inizio. Ho ritenuto e ritengo – spiega - che vi sia una necessità di un cambiamento della presidenza dell’Ente Parco e sia assolutamente da privilegiare la conoscenza del territorio, la competenza e l’esperienza. Per questo, conosciuti i candidati, ho subito indicato la mia preferenza per il geometra Giuseppe Canavese, già direttore per anni del Parco e che ha dimostrato una innata sensibilità a favore degli Enti e delle Comunità locali. Nelle discussioni contrastanti di queste settimane riscontro purtroppo – aggiunge Giordana - che la politica sopravanza alle capacità tecniche e lo stesso geometra Canavese,pur avendo svolto in modo encomiabile un ruolo tecnico per oltre 40 anni all’interno dell’Ente, manca di quei consensi politici necessari per la sua designazione alla presidenza dell’Ente. Devo quindi ripiegare, mi si conceda il termine, su un altro candidato che ho individuato per il rapporto personale intessuto da tempo all' interno dell’Unione Alpi del Mare, nel consigliere Armando Erbì di Chiusa Pesio, sempre nell' intento di ricercare la miglior alternativa politica alla guida del Parco”.

Frattanto, dal 22 gennaio, Piermario Giordano, attuale presidente del Parco, assumerà il ruolo di Commissario (privo dunque del consiglio di amministrazione) fino all’insediamento del nuovo presidente e relativo Cda.