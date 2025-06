Mondovì, Ricky Mercenati aprirà lo spettacolo di Elio “Quando un musicista ride”

Da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, da Ennio Flaiano a Marcello Marchesi. Sono soltanto alcuni degli indimenticabili artisti della scena musicale, cabarettistica e teatrale italiana che sabato 21 giugno riecheggeranno in piazza d’Armi nell’irriverente spettacolo di Elio “Quando il musicista ride” per la regia di Giorgio Gallione. Un innovativo viaggio negli anni Sessanta e Settanta tra canto e disincanto, che sarà eccezionalmente aperto dal musicista tredicenne Ricky Mercenati, che in questi anni ha conquistato il pubblico cuneese e non solo per la sua curiosa vivacità, la sua voglia di sapere, di conoscere e di sperimentare.

Accompagnato solitamente dal nonno Attilio Ferrua, storico componente di diversi gruppi della zona tra cui i Sixties Graffiti, Ricky è cieco dalla nascita, ma ispirato dalla musica (oltre a cantare suona anche la tastiera e la batteria) e grazie al supporto di medici, assistenti e dei suoi genitori, ha intrapreso fin dagli otto anni uno straordinario percorso di crescita artistica che l’ha portato comporre brani originari, ad eseguire diverse cover e a conoscere quasi tutto il repertorio di Elio, ricevendo in tal senso i complimenti proprio delle “Storie Tese” dopo una cover diventata virale sui social. Da qui, dunque, la grande opportunità di aprire lo spettacolo di Elio con la proposizione di brani propri e di alcune cover del cantante milanese.

Il giusto riconoscimento artistico per un ragazzo che fa parte di “Real Eyes Sport” (associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, nata nel 2019 dall'idea di Daniele Cassioli, atleta paralimpico cieco dalla nascita e campione mondiale di sci nautico), vincitore insieme al nonno del premio musicale “Il Giullare 2022” conseguito a Trani nell’ambito della quattordicesima edizione del prestigioso Festival del Giullare - Teatro contro ogni barriera.