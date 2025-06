A Bra un’estate di Cinema all’aperto

Dieci film d’autore sotto le stelle, con due eventi speciali dedicati al territorio: torna a Bra la rassegna “Cinema all’aperto”, che da giugno a fine agosto, ogni giovedì (più un sabato), porterà il meglio della cinematografia contemporanea nell’arena di Palazzo Traversa, in via Parpera 4.

Si parte il 26 giugno con Vermiglio, film di Maura Delpero candidato agli Oscar, già vincitore di ben 7 statuette - tra cui Miglior Film e Miglior Regia – ai David di Donatello 2025. Vermiglio racconta dell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino, essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.

Si prosegue il 3 luglio con Emilia Perez, pellicola premiatissima con racconta un'epopea rara, tragedia e insieme musical traboccante dolore e passione. Sabato 5 luglio, evento speciale per la città: in anteprima territoriale, si proietta “Le Macabre”, con regia di Luca Busso, documentario che racconta – tramite filmati inediti - lo storico locale di Bra in cui suonarono, tra gli altri, Nico, i Subsonica, Ezio Bosso.

Il 10 luglio è la volta di Follemente, divertente commedia diretta da Paolo Genovese, mentre il 17 luglio va in scena Giurato numero 2, film diretto da Clint Eastwood che porta in scena il grave dilemma morale con cui si trova alle prese un giurato di un processo per omicidio. Il 24 luglio si proietta la pellicola di animazione Il Robot selvaggio, mentre il 31 luglio è dedicato a La Città proibita di Gabriele Mainetti. Si prosegue il 7 agosto con Io sono ancora qui di Walter Salles, che racconta un Brasile nella morsa della dittatura militare a inizio anni 70, il 14 agosto con L’abbaglio, film storico di Roberto Andò con Toni Servillo, per concludere giovedì 21 agosto con il documentario “Saluti da Bra. Storie di emigrazione italiana” diretto da Remo Schellino, in un appuntamento gratuito che, tramite le storie di una ventina di uomini e donne, traccia un ritratto corale dei flussi migratori che raggiunsero la città della Zizzola alcuni decenni fa.

L’inizio delle proiezioni è previsto per le 21.30. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza.