Alta via del Sale, consentito l'accesso da Briga Alta fino al rifugio don Barbera

Si è aperta ufficialmente lo scorso sabato 14 giugno, la stagione per poter godere dell'Alta via del Sale, dalla stazione di accesso nel comune di Briga Alta.

"La stagione è appena iniziata e abbiamo già ricevuto tante prenotazioni - dice il sindaco di Briga Alta, Federica Lanteri -, segnale che ci fa capire quanto questo percorso sia amato e apprezzato. Al momento l'Alta via del Sale è percorribile solo fino al don Barbera, abbiamo provveduto a informare le persone che hanno già effettuato la prenotazione, per comunicare le variazioni sull'apertura dell'intero tracciato. Le modalità e le tariffe sono invariate: dal casello di Briga l'accesso è gratuito per pedoni e biciclette. Vi invitiamo a leggere con attenzione sul sito i consigli utili, il codice di buone pratiche, gli orari dei semafori presenti sul percorso e scoprire tutte le attività che si possono fare in zona".

Fino al 20 giugno la strada sarà percorribile solo fino al Rifugio don Barbera a causa della temporanea chiusura del casello di Limone Piemonte che, come annunciato dal sindaco, riaprirà sabato 21 giugno con limitazioni temporanee per lavori urgenti di messa in sicurezza: dal lunedì al venerdì accesso consentito solo a pedoni e ciclisti. Sabato e domenica la strada sarà aperta anche ai mezzi motorizzati, fatto salvo eventuali problematiche di cantiere, e percorribile fino a Briga Alta (verificare eventuali aggiornamenti sul sito di Limone).

Si segnala inoltre che la strada provinciale 100 Nava – San Bernardo di Mendatica è chiusa al traffico per lavori e la stazione è raggiungibile dalla SP3 (Acquetico - Mendatica) e dalla SP154 (Ponte di Nava - Upega).

Le prenotazioni sono attive su www.briga.info per auto, moto e quad, ingresso gratuito per bici e pedoni.