Il 32° Reggimento Genio di Fossano apre le porte alla cittadinanza il 27 giugno

In occasione della Festa dell’Arma del Genio, il 32° reggimento genio guastatori aprirà al pubblico la caserma “Generale Dalla Chiesa” il prossimo 27 giugno dalle ore 09:00 alle ore 12:00, per far conoscere da vicino la realtà dell’unità specialistica dell’Esercito Italiano.

La giornata avrà inizio con la cerimonia dell’Alzabandiera, in occasione della quale il Comandante di Reggimento, Colonnello Silvestro Cittadino, saluterà gli ospiti e proseguirà con una visita alla mostra di mezzi, materiali ed equipaggiamenti tecnologici di ultima generazione in dotazione all’Arma del Genio, illustrati dai militari del 32°.

Il reggimento vanta una lunga tradizione storica ed è stato protagonista di tutte le principali operazioni internazionali dell’Esercito Italiano, oltre ad essere in prima linea nella bonifica del territorio dai residuati bellici in tutto il nord-ovest.

Per partecipare all’evento, oltre all’accesso pedonale in via Centallo 6, sarà anche disponibile un servizio navetta da Piazza Diaz a Fossano, in partenza ogni ora dalle 8:30 alle 11:30.

​​​​