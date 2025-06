La Fanfara degli Uomini di Mondo alla sfilata delle Bande Musicali

Si annuncia un evento imperdibile quello che a Cuneo, sabato 21 giugno dalle 15, vedrà sfilare nell'asse centrale della città le Bande Musicali del Piemonte per il 70° Anniversario dell'ANBIMA.

Cuneo può vantare, oltre alla Banda Musicale Duccio Galimberti, anche un altro gruppo di orchestrali locali: la "Fanfara Ermanno Buccaresi", che da 26 anni accompagna le Adunate degli Uomini di Mondo. Un insieme di strumentisti che ha fatto dell'allegria e della simpatia il loro cavallo di battaglia, grazie anche ad una carriera professionale (e mai definizione è così appropriata) degna di nota. Ogni esecuzione dell'Inno degli Uomini di Mondo è sempre l'occasione per il pubblico di cantare questa semplice marcetta con un trasporto non comune e che ne fa ormai un brano entrato nel cuore dei cuneesi.

L'invito a partecipare all'evento per gli Uomini di Mondo è nato dagli organizzatori nel ricordo della sfilata dell'Associazione in occasione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Fu tanta la sorpresa coreografica che RAI 3, in diretta in tutt'Italia, dedicò minuti interi di trasmissione al loro passaggio partendo dal racconto di questo gruppo nato da una battuta del comico napoletano Totò recitata nei suoi film in cui affermava di essere diventato Uomo di Mondo dopo aver fatto il servizio militare a Cuneo.

Da più di 5 lustri l'Associazione raccoglie quanti hanno fatto la "naja" nel nostro territorio e gli iscritti superano abbondantemente quota 16.000 tesserati. Anche in questa occasione, i "nipotini di Totò", punteranno molto su una nuova sorpresa coreografica che sicuramente verrà apprezzata del pubblico che li ha da sempre adottati come i loro beniamini locali. Un'occasione unica e speciale per scattare tante fotografie-ricordo decisamente curiose e insolite.