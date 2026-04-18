Mondovì, dalla tradizione popolare al combat folk: Jacopo Tomatis racconta la storia di Bella ciao

Jacopo Tomatis, docente, musicologo e giornalista monregalese, sarà ospite dell’associazione culturale Gli Spigolatori ETS per le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo.

Sabato 25 aprile alle ore 17.30, presso la sala conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1), Tomatis presenterà il libro “Bella ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco” (ed. Il Saggiatore).

La storia del canto di Resistenza più famoso d’Italia, e tra i più celebri al mondo, segue un filo non lineare, che spazia dai canti delle mondine alla musica popolare, dal pop degli anni ’60 al cantautorato, passando per una chiave di lettura storica che, ovviamente, non può prescindere dal ricordo della lotta partigiana.

Bella ciao viene riscoperta nell’Italia del boom economico e, da quel momento, diventa la colonna sonora dell’impegno politico e civile, tramandata di generazione in generazione fino al combat folk dei giorni nostri. La sua storia e il perché sia diventata così fortemente rappresentativa sono temi su cui ci interrogheremo insieme a Jacopo Tomatis.

Appuntamento quindi sabato 25 aprile alle ore 17.30 presso il Museo della Ceramica di Mondovì.

Si ricorda che l’evento è a ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni: assoc.spigolatori@gmail.com.