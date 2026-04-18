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Alba e Langhe | 18 aprile 2026, 10:06

A Grinzane Cavour il primo forum globale sulla sostenibilità “From Vision to Action”

Appuntamento venerdì 24 aprile

A Grinzane Cavour il primo forum globale sulla sostenibilità “From Vision to Action”

Venerdì 24 aprile 2026, il Castello di Grinzane Cavour, Patrimonio Mondiale UNESCO, ospita il primo Forum Globale sulla Sostenibilità – “From Vision to Action”, promosso dall’Ente Fiera di Alba.

Un appuntamento internazionale che porta Langhe, Roero e Monferrato al centro del dialogo globale su sostenibilità, innovazione e sviluppo responsabile. Il Forum riunisce istituzioni accademiche di prestigio, grandi gruppi industriali, imprese internazionali ed eccellenze del territorio, con keynote e contributi di realtà come London Business School, UNITAR, IBM, Stellantis, Lavazza Group, De Beers Group e molti altri.

Il programma prevede sessioni tematiche, panel di alto livello e tavole rotonde interattive dedicate a leadership, ESG, supply chain sostenibili, innovazione tecnologica e sistemi produttivi in trasformazione, con l’obiettivo di tradurre visioni e ispirazioni in azioni concrete.

Il Forum si inserisce nel percorso avviato con UNITAR – Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca e si fonda su un principio guida chiaro: ispirare connessioni, favorire il cambiamento, dare forma a un futuro sostenibile.

A chiudere la giornata, dalle 18.00, la cerimonia inaugurale di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei Vini del Piemonte, in una sinergia unica tra cultura, territorio ed enogastronomia.

Evento gratuito – registrazione obbligatoria

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