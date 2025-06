Massimo Marengo rieletto presidente di Confapi Cuneo: dopo l'assemblea focus sulla realtà delle PMI con Massimo Giletti [FOTO e VIDEO]

Massimo Marengo è stato rieletto presidente di Confapi Cuneo, l’associazione piccole medie industrie cuneesi aderente alla Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria Privata Italiana – CONFAPI e a Confapi Industria Piemonte. Sarà affiancato dal vicepresidente Magno Garro. Rieletto anche il consiglio direttivo, composto da 25 persone mentre la giunta completa verrà formata nei prossimi giorni.

La conferma di Marengo è stata ufficializzata in occasione dell'assemblea dei soci, svoltasi nell'elegante location di Sala San Giovanni a Cuneo. Subito dopo ha avuto inizio il convegno intitolato "Le sfide del futuro per le PMI", introdotto dalla direttrice di Confapi Cuneo Chiara Carlini.

Decisamente qualificato il tavolo dei relatori con la professoressa Marina Puricelli, docente di Organizzazione aziendale presso l’Università Bocconi, Marco Tenaglia, presidente del FAPI Fondo Formazione Pmi e Massimo Giletti, noto giornalista e conduttore televisivo ma anche lui imprenditore nell'azienda di famiglia. Insieme al presidente Massimo Marengo hanno illustrato la realtà delle piccole imprese italiane, vero e proprio motore dell'economia del paese, analizzandone pregi e peculiarità ma senza dimenticare le sfide da affrontare in futuro (in primis la rivoluzione dell'intelligenza artificiale) per restare competitive.

Le dichiarazioni di Marengo, Giletti, Puricelli e Tenaglia: GUARDA IL VIDEO (riprese e montaggio di Pietro Cattaneo)

Molto apprezzata anche la seconda parte della serata quando sul palco sono salite tre coppie di imprenditori del territorio che hanno risposto, tra il serio ed il faceto, alle domande di Massimo Giletti. Due erano composte da padre e figlio (o figlia), Massimo e Giorgia Albertengo (Albertengo Panettoni), Gianni e Carlo Millone (Millone Serramenti), l'altra da Enrico Bonaudi e Alex Belforti (Azienda Boma). Al centro del discorso il ricambio generazionale all'interno di un'azienda: un passaggio non sempre facile ma dietro al quale ci sono storie di famiglia, aneddoti, episodi divertenti ed esempi di sacrificio. "Trasferire entusiasmo e passione alle nuove leve" il concetto chiave emerso dalla serata.

Durante l'incontro è stato anche presentato il libro che racconta il mondo delle imprese cuneesi, intitolato "Storie d'impresa - Come le idee prendono forma". Nel volume vengono riportate una serie di testimonianze di imprenditori che, con spirito di sacrificio, tanta passione, ma anche grande competenza, hanno saputo trasformare idee e sogni in imprese solide ed affermate.