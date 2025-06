La sezione Ana di Ceva ha partecipato alla cerimonia per il saluto al contingente della Taurinense in partenza per la missione Unifill in Libano

Venerdì 20 giugno la sezione Ana di Ceva ha partecipato alla cerimonia presso la caserma Montegrappa di Torino per il saluto al contingente della Taurinense in partenza per la missione Unifill in Libano.

Erano presenti il Vessillo sezionale con il presidente Fabrizio Carena ed il vice presidente Manuele Roà, oltre al consigliere nazionale Gianpaolo Daprea.

Presente anche il sindaco di Ormea, in rappresentanza degli alpini della Valle Tanaro.

“La cerimonia di ieri è la fase finale di una collaborazione della nostra sezione con la Brigata alpina Taurinense, ed in particolare con il 2° Alpini di Cuneo, che si è concretizzata anche nella raccolta di un importante quantitativo di materiale destinato alla popolazione libanese”.